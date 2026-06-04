Коболли — о матче с Оже-Альяссимом: «Я пошел в туалет, чтобы немного подумать, что-то изменить»

Итальянский теннисист Флавио Коболли рассказал о том, что делал в тот момент, когда покинул корт во время матча с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале «Ролан Гаррос» (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).

«Я пошел в туалет, чтобы немного подумать, что-то изменить. Я просто сказал себе бороться, потому что чувствовал, что это шанс всей моей жизни, и я должен отдать все», — цитирует 24-летнего теннисиста ESPN.

Также Коболли рассказал о том, что выполняет одни и те же ритуалы после каждого матча.

«На этой неделе я немного более сумасшедший в плане суеверий. Я хожу в тот же ресторан, заказываю те же блюда, принимаю тот же душ», — уточнил итальянец, который занимает 14-е место в мировом рейтинге.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции Коболли встретится с соотечественником Маттео Арнальди.

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