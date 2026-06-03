Российская теннисистка Мирра Андреева и украинка Марта Костюк сыграют в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису в четверг, 4 июня. Матч пройдет на корте имени Филиппа Шатрие теннисного центра «Ролан Гаррос» в Париже (Франция). Начало — после 16.00 по московскому времени.

В истории очных противостояний счет 2-0 в пользу Костюк.

Прогноз экспертов

Бывший теннисист Андрей Ольховский

«У Мирры достаточно интересная игра — она играет тактически грамотно: не только удар в удар, но и полусвечка, резаный удар. Есть вариативность, которая неудобна многим соперницам. От этого не надо отступать, нужно играть в своем стиле. В любом случае соперница серьезная, но шанс всегда есть», — цитирует Ольховского ТАСС.

Прогноз букмекеров

Аналитики считают фаворитом матча Марту Костюк. На победу украинки дается коэффициент 1,75. Успех Мирры Андреевой оценивается в 2,10.