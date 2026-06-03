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«Ролан Гаррос» 2026, результаты четвертьфиналов 3 июня: Шнайдер победила Соболенко, Калинская проиграла

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Анна Калинская.
Фото Reuters
Четвертьфинал Открытого чемпионата Франции

В среду, 3 июня, Анна Калинская в 1/4 финала «Ролан Гаррос» проиграла Майе Хвалиньской из Польши, Диана Шнайдер победила белоруску Арину Соболенко.

«Ролан Гаррос»: результаты матчей 1/4 финала 3 июня (среда)

Женщины

Майя Хвалиньска (Польша, Q) — Анна Калинская (Россия, 22) — 7:6 (7:3), 6:3

Диана Шнайдер (Россия, 25) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 3:6, 7:5, 6:0

Мужчины

Флавио Коболли (Италия, 10) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4) — 4:6, 6:4, 6:4, 6:4

Маттео Арнальди (Италия) — Маттео Берреттини (Италия) — 7:5, 5:2 отказ

«Ролан Гаррос» 2026: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр

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