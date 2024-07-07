Синнер победил Шелтона в четвертом круге Уимблдона

Итальянец Янник Синнер победил американца Бена Шелтона в четвертом круге Уимблдона — 6:2, 6:4, 7:6 (11:9).

Матч длился 2 часа 10 минут. Первая ракетка мира Синнер за игру сделал восемь эйсов и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. У 14-й ракетки мира Шелтона — 15 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт после двух попыток.

22-летний итальянец в третий раз подряд вышел в 1/4 финала Уимблдонского турнира.

За выход в полуфинал травяного «мейджора» в этом году Синнер сыграет с победителем матча Григор Димитров (Болгария) — Даниил Медведев (Россия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Янник Синнер (Италия, 1) — Бен Шелтон (США, 14) — 6:2, 6:4, 7:6 (11:9)