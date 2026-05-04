Сегодня, 14:49

АР: Синнер и другие ведущие теннисисты недовольны размером призовых на «Ролан Гаррос»-2026

Алина Савинова
Янник Синнер.
Фото Reuters

Итальянец Янник Синнер, белоруска Арина Соболенко и американка Коко Гауфф вошли в число теннисистов, выразивших недовольство размером призовых на Открытом чемпионате Франции-2026, сообщает AP со ссылкой на заявление игроков.

Организаторы «Ролан Гаррос» в апреле объявили общий призовой фонд в размере около 72 миллионов долларов — на 10% больше, чем в 2025 году. Однако доля спортсменов в доходах турнира составит менее 15%. Теннисисты ранее требовали увеличить этот показатель до 22%, как это принято на турнирах под эгидой ATP и WTA.

В заявлении теннисистов также отмечается, что в 2025 году «Ролан Гаррос» заработал 395 миллионов евро, что на 14% превышает доходы 2024 года. Призовой фонд при этом вырос лишь на 5,4%, а доля игроков сократилась до 14,3%.

«Ролан Гаррос» пройдет с 24 мая по 7 июня. Победители в одиночном разряде получат по 2,8 миллиона евро, в парном — по 600 тысяч евро, в миксте — 122 тысячи евро.

Теннис
Ролан Гаррос
Арина Соболенко
Янник Синнер
Канцеров: вылет «Металлурга», Ткачев, будущее в НХЛ
«Металлург» завершил сезон
«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 28-го тура 3 мая
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Сокол»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Авангард» провел худший матч в плей-офф
«Каролина» — «Филадельфия»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Зенит» победил ЦСКА, «Балтика» проиграла «Рубину»: видео
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нефтехимик» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
Андрей Разин ищет врагов. Кузнецов покидает «Салават Юлаев»?
«Юта» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Спартак» проиграл «Крыльям», ничья «Локо» и «Динамо»: видео
«КАМАЗ» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» горит 1-3 «Авангарду»
«Анахайм» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Брага» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Райо Вальекано» — «Страсбур»: Лига конференций, первый матч 1/2 финала, видеообзор
КХЛ внесла очередные изменения в регламент
«Вегас» — «Юта»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
