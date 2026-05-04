АР: Синнер и другие ведущие теннисисты недовольны размером призовых на «Ролан Гаррос»-2026

Итальянец Янник Синнер, белоруска Арина Соболенко и американка Коко Гауфф вошли в число теннисистов, выразивших недовольство размером призовых на Открытом чемпионате Франции-2026, сообщает AP со ссылкой на заявление игроков.

Организаторы «Ролан Гаррос» в апреле объявили общий призовой фонд в размере около 72 миллионов долларов — на 10% больше, чем в 2025 году. Однако доля спортсменов в доходах турнира составит менее 15%. Теннисисты ранее требовали увеличить этот показатель до 22%, как это принято на турнирах под эгидой ATP и WTA.

В заявлении теннисистов также отмечается, что в 2025 году «Ролан Гаррос» заработал 395 миллионов евро, что на 14% превышает доходы 2024 года. Призовой фонд при этом вырос лишь на 5,4%, а доля игроков сократилась до 14,3%.

«Ролан Гаррос» пройдет с 24 мая по 7 июня. Победители в одиночном разряде получат по 2,8 миллиона евро, в парном — по 600 тысяч евро, в миксте — 122 тысячи евро.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max