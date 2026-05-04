Андреева вышла на четвертую строчку в чемпионской гонке WTA
Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на две позиции в чемпионской гонке WTA.
Теперь 19-летняя спортсменка располагается на четвертой строчке. На прошедшей неделе Андреева дошла до финала «тысячника» в Мадриде.
Еще одна россиянка — Диана Шнайдер сохраняет 23-ю позицию. Анна Калинская опустилась на четыре строчки и стала 24-й. Екатерина Александрова занимает 44-е место.
Лидером чемпионской гонки по-прежнему является представительница Казахстана Елена Рыбакина. Второй идет белоруска Арина Соболенко, третьей — американка Джессика Пегула.
Чемпионская гонка WTA, версия от 4 мая (топ-10):
1. Елена Рыбакина (Казахстан) — 4103 очка
2. Арина Соболенко (Белоруссия) — 4015
3. Джессика Пегула (США) — 2970
4. Мирра Андреева (Россия) — 2713
5. Элина Свитолина (Украина) — 2460
6. Каролина Мухова (Чехия) — 2270
7. Виктория Мбоко (Канада) — 1937
8. Коко Гауфф (США) — 1923
9. Марта Костюк (Украина) — 1715
10. Белинда Бенчич (Швейцария) — 1307