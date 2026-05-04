Андреева вышла на четвертую строчку в чемпионской гонке WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на две позиции в чемпионской гонке WTA.

Теперь 19-летняя спортсменка располагается на четвертой строчке. На прошедшей неделе Андреева дошла до финала «тысячника» в Мадриде.

Еще одна россиянка — Диана Шнайдер сохраняет 23-ю позицию. Анна Калинская опустилась на четыре строчки и стала 24-й. Екатерина Александрова занимает 44-е место.

Лидером чемпионской гонки по-прежнему является представительница Казахстана Елена Рыбакина. Второй идет белоруска Арина Соболенко, третьей — американка Джессика Пегула.

Чемпионская гонка WTA, версия от 4 мая (топ-10):

1. Елена Рыбакина (Казахстан) — 4103 очка

2. Арина Соболенко (Белоруссия) — 4015

3. Джессика Пегула (США) — 2970

4. Мирра Андреева (Россия) — 2713

5. Элина Свитолина (Украина) — 2460

6. Каролина Мухова (Чехия) — 2270

7. Виктория Мбоко (Канада) — 1937

8. Коко Гауфф (США) — 1923

9. Марта Костюк (Украина) — 1715

10. Белинда Бенчич (Швейцария) — 1307

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