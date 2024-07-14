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14 июля, 23:35

Беременная Марго Робби, редкое появления принцессы Кейт, Шарапова и другие селебрити на Уимблдоне

Беременная Марго Робби и болеющая принцесса Кейт появились на Уимблдоне
Отдел фото «СЭ»
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Марго Элис Робби.
Звездные зрители самого гламурного турнира «Большого шлема».

Матчи Уимблдона каждый год собирают у экранов и на аренах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета большое число болельщиков, а в вип-ложах и на других заметных местах — разных знаменитостей. Бывшие звезды тенниса и других видов спорта, популярные актеры и музыканты, члены королевской семьи — как и всегда, эти селебрити попадали в камеры весь турнир, а к решающим матчам их число только растет.

В последний день турнира в королевской ложе центрального корта, к радости поклонников семьи монархов, появилась принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. По многолетней традиции она прибыла наградить финалистов мужского одиночного разряда и стала свидетелем второй подряд победы Карлоса Алькараса над Новаком Джоковичем.

Фото AFP

В марте стало известно, что у супруги наследника британского престола принца Уэльского Уильяма обнаружили онкологическое заболевание. Несколько месяцев с начала года она не выходила в свет — до парада в честь официального дня рождения короля Карла III, он прошел 15 июня. 14 июля принцесса Уэльская посетила корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета вместе со своей дочкой, принцессой Шарлоттой. Публика на центральном корте устроила им овацию.

Фото Reuters

Кейт вручила салатницу финалисту Джоковичу и кубок — чемпиону Алькарасу. Британская принцесса отметила успех испанца в день финала футбольного Евро-2024 между Англией и Испанией. Карлос сделал свое дело и отправился смотреть футбол, а организаторы Уимблдонского турнира даже изменили время традиционного ужина чемпионов.

Фото Reuters

На трибунах Уимблдона также присутствовала младшая сестра Кейт — Филиппа Шарлотта (в замужестве — Мэттьюз). Известную светскую львицу часто называют Пиппой, она очень любит теннис.

Фото Reuters

Джоковича на трибуне персонально поддерживала супруга Елена и двое детей. В следующем году звездная пара отметит двадцатилетний юбилей совместной жизни.

Фото AFP

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич после вылета с Евро-2024 заглянул на решающие матчи Уимблдона. Особенно рад визиту футболиста из любимого «Реала» был Алькарас, который при таком зрителе победил сначала Даниила Медведева, а потом Джоковича.

Фото Reuters

Из вип-ложи за финалами следил Том Круз. В субботу за ним со своих мест неподалеку устроила видеоохоту Мария Шарапова, которая разместила соответствующую сториз в своих соцсетях.

Фото AFP

В воскресенье компанию американцу составили самый популярный британский Шерлок Холмс — Бенедикт Камбербэтч, а также известная красотка Джулия Робертс.

Фото Global Look Press

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова через 20 лет после своей легендарной победы над Сереной Уильямс приехала на весь Уимблдонский турнир в компании своего мужа британского миллионера Александра Гилкса с сыном Теодором. Пару часто видели на арене вплоть до финала женского турнира между Барборой Крейчиковой и Ясмин Паолини.

Фото Reuters

Известный актер Хью Грант старается не пропускать главные матчи теннисных турниров в своем родном городе. На трибуне Уимблдона он имел оживленную беседу с обладателем «Оскара» и «Золотого глобуса» Рами Малеком, сыгравшим лидера легендарной культовой британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии».

Фото Reuters

В объективы фотографов на Уимблдоне попала героиня фильмов о человеке-пауке американская актриса и певица Зендея.

Фото Reuters

Британская актриса Кейт Бекинсейл сидела на трибуне вместе с австралийским актером Хью Джекманом. Исполнителя Росомахи из «Людей Икс» можно увидеть на разных турнирах «Большого шлема».

Фото AFP

Популярный британский актер и продюсер Дэмиэн Льюис выделялся на трибуне во время финала Уимблдона своим голубым костюмом.

Фото Reuters

Особое внимание было приковано к появлению на Уимблдоне актрисы Марго Робби. Австралийская звезда «Барби» смотрела за играми в компании мужа, американского продюсера Тома Акерли. А публика смотрела на саму Робби — и то, как она изменилась во время первой беременности, о которой стало известно не так давно.

Марго Элис Робби.
Фото AFP
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Звезды появлялись на трибунах не только в финальные дни Уимблдонского турнира. Кира Найтли была среди тех, кто заглянул на любимый теннис, когда Алькарас и Крейчикова еще только шли к вершине.

Фото AFP

Дастин Хоффман посещает матчи теннисного турнира в Лондоне и в почтенном возрасте. 86-летний легендарный актер наблюдал за играми вместе с супругой.

Фото AFP

Главный тренер «Манчестер Сити» испанец Пеп Гвардиола определенно порадовался победе соотечественника в финале и отправился болеть за национальную команду в главном матче Евро-2024. Экс-тренера «Барселоны» и «Баварии» особенно повеселил русский немец Саша Зверев. Теннисист предложил Пепу вакантный пост в «Баварии» — видимо, забыл о назначении в любимый клуб экс-защитника «Ман Сити» Венсана Компани. И в случае чего Зверев попросил Гвардиолу потренировать его самого.

Фото AFP

Дэвид Бекхэм по своей традиции появлялся на трибунах с мамой Сандрой Джорджиной Уэст. Экс-капитан сборной Англии оценил шутку соотечественницы Эммы Радукану. «Вдохновившись» скучной игрой «Трех львов» на Евро-2024, теннисистка сказала: главное не красивая игра, а результат.

Фото Reuters
Дэвид Бекхэм
Хосеп Гвардиола
Теннис
Уимблдон
Фото
Карлос Алькарас
Мария Шарапова
Новак Джокович
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