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Сегодня, 18:33

Алькарас в четырех сетах обыграл Умбера и вышел в четвертьфинал Уимблдона

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Карлос Алькарас.
Фото Global Look Press

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в четырех сетах обыграла француза Уго Умбера в четвертом круге Уимблдона-2024 — 6:3, 6:4, 1:6, 7:5.

Встреча продлилась 3 часа 1 минуту. Алькарас 14 раз подал навылет, совершил шесть двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Умбера десять эйсов, одна двойная и пять реализованных брейков из 13.

В четвертьфинале Уимблдона Алькарас встретится с победителем матча Томми Пол (США) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2024/1/35/
Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
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