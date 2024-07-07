Алькарас в четырех сетах обыграл Умбера и вышел в четвертьфинал Уимблдона

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в четырех сетах обыграла француза Уго Умбера в четвертом круге Уимблдона-2024 — 6:3, 6:4, 1:6, 7:5.

Встреча продлилась 3 часа 1 минуту. Алькарас 14 раз подал навылет, совершил шесть двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Умбера десять эйсов, одна двойная и пять реализованных брейков из 13.

В четвертьфинале Уимблдона Алькарас встретится с победителем матча Томми Пол (США) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).