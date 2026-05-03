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3 мая, 12:00

Андреева/Шнайдер — Синякова/Таунсенд: онлайн-трансляция парного финала «тысячника» в Мадриде

Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал парного «тысячника» в Мадриде
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Диана Шнайдер и Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с чешкой Катериной Синяковой и американкой Тейлор Таунсенд в финале турнира WTA 1000 в парном разряде 2026 в воскресенье, 3 мая. Начало — в 15.00 по московскому времени.

Андреева / Шнайдер — Синякова / Таунсенд: прямая трансляция финала турнира WTA 1000 в парном разряде 2026 (видео онлайн)

В прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Российские теннисистки в 1/2 финала «тысячника» в Мадриде победили немку Лауру Зигемунд и россиянку Веру Звонареву — 6:3, 6:2. Чешка и американка выбили из борьбы сербку Александру Крунич и француженку Кристину Младенович — 6:4: 7:5.

Действующие чемпионки турнира — румынка Сорана Кырстя и россиянка Анна Калинская.

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Теннис
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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