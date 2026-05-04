Медведев идет пятым в чемпионской гонке АТР
Российский теннисист Даниил Медведев занимает пятое место в чемпионской гонке АТР, обновленная версия которой представлена на сайте организации.
На прошедшей неделе Медведев дошел до четвертого круга «мастерса» в Мадриде.
Еще один россиянин — Андрей Рублев идет 15-м в чемпионской гонке. На турнире в столице Испании он выбыл во втором раунде. Дошедший до третьего круга Карен Хачанов располагается на 52-й строчке.
Лидером чемпионской гонки является итальянец Янник Синнер, ставший победителем «мастерса». Вторая позиция у испанца Карлоса Алькараса, третья — у немца Александра Зверева.
Чемпионская гонка ATP, версия от 4 мая (топ-10):
1. Янник Синнер (Италия) — 4900 очков
2. Карлос Алькарас (Испания) — 3650
3. Александр Зверев (Германия) — 2940
4. Артур Филс (Франция) — 1880
5. Даниил Медведев (Россия) — 1810
6. Бен Шелтон (США) — 1577
7. Новак Джокович (Сербия) — 1400
8. Алекс де Минаур (Австралия) — 1305
9. Флавио Коболли (Италия) — 1270
10. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1215