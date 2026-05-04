Медведев идет пятым в чемпионской гонке АТР

Российский теннисист Даниил Медведев занимает пятое место в чемпионской гонке АТР, обновленная версия которой представлена на сайте организации.

На прошедшей неделе Медведев дошел до четвертого круга «мастерса» в Мадриде.

Еще один россиянин — Андрей Рублев идет 15-м в чемпионской гонке. На турнире в столице Испании он выбыл во втором раунде. Дошедший до третьего круга Карен Хачанов располагается на 52-й строчке.

Лидером чемпионской гонки является итальянец Янник Синнер, ставший победителем «мастерса». Вторая позиция у испанца Карлоса Алькараса, третья — у немца Александра Зверева.

Чемпионская гонка ATP, версия от 4 мая (топ-10):

1. Янник Синнер (Италия) — 4900 очков

2. Карлос Алькарас (Испания) — 3650

3. Александр Зверев (Германия) — 2940

4. Артур Филс (Франция) — 1880

5. Даниил Медведев (Россия) — 1810

6. Бен Шелтон (США) — 1577

7. Новак Джокович (Сербия) — 1400

8. Алекс де Минаур (Австралия) — 1305

9. Флавио Коболли (Италия) — 1270

10. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1215

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