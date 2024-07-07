Векич выиграла у Бадосы в четвертом круге Уимблдона

Хорватка Донна Векич обыграла испанку Паулу Бадосу в четвертом круге Уимблдона — 6:2, 1:6, 6:4.

Матч длился 1 час 42 минуты и был несколько раз прерван из-за дождя. Векич впервые вышла в четвертьфинал Уимблдонского турнира.

За выход в 1/2 финала травяного «мейджора» Векич сыграет с победительницей матча Эмма Радукану (Великобритания) — Лулу Сан (Новая Зеландия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Донна Векич (Хорватия) — Паула Бадоса (Испания) — 6:2, 1:6, 6:4