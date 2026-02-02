Ракетку Джоковича с финала Australian Open-2012 продали за рекордную сумму в истории тенниса

Теннисная ракетка, с которой сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в финале Открытого чемпионата Австралии 2012 года, была продана на аукционе за 540 000 долларов, сообщает ESPN.

Эта сумма стала абсолютным рекордом для теннисных ракеток. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2025 году, когда за 173 000 долларов была продана ракетка испанца Карлоса Алькараса, принесшая ему победу в финале Уимблдона-2023 над Джоковичем.

Финал Australian Open-2012, в котором Джокович в пятисетовом поединке обыграл испанца Рафаэля Надаля, является самым продолжительным в истории решающих матчей на турнирах «Большого шлема». Встреча длилась 5 часов и 53 минуты.

38-летний Джокович является рекордсменом в мужском одиночном разряде по количеству титулов «Большого шлема» (24) и недель на первой строчке мирового рейтинга (428). В его активе 101 титул под эгидой ATP, золото и бронза Олимпийских игр, а также победа в Кубке Дэвиса.