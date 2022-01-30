Российский теннисист Медведев сомневается, что захочет играть в теннис после 30 лет

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения в финале Australian Open заявил, что может завершить карьеру в 30 лет.

«Не уверен, что после 30 лет я захочу дальше играть в теннис», — сказал россиянин.

Решающий поединок турнира в Сиднее продлился более пяти часов. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу Надаля.

Медведев второй год подряд терпит поражение в финале Australian Open. В 2021 году он уступил Новаку Джоковичу.