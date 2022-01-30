Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 19:13

Джокович восхитился боевым духом Надаля после его победы в финале Australian Open

Новак Джокович высказался о победе Надаля в финале Australian Open
Виктория Кравченко
Рафаэль Надаль.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о победе испанца Рафаэля Надаля в финале Australian Open, обыгравшего Даниила Медведева.

«Поздравляю Рафаэля Надаля с этим удивительным достижением. Всегда впечатлял его боевой дух. Поздравляю Даниила Медведева, он выложился на полную, играл со страстью и решимостью, которые мы привыкли ожидать от него», — написал Джокович в Twitter.

Испанский теннисист обыграл Медведева в финале Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема». Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

Надаль побил рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема», выиграв 21-й трофей.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
1
Читайте также
Игрока сборной Англии и «МЮ» обвиняют в изнасиловании. Его девушка выложила окровавленное лицо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новак Джокович поздравил Эшли Барти с победой в финале Australian Open

«Мальчик перестал мечтать». Монолог Медведева после поражения в финале Australian Open
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости