Джокович восхитился боевым духом Надаля после его победы в финале Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о победе испанца Рафаэля Надаля в финале Australian Open, обыгравшего Даниила Медведева.

«Поздравляю Рафаэля Надаля с этим удивительным достижением. Всегда впечатлял его боевой дух. Поздравляю Даниила Медведева, он выложился на полную, играл со страстью и решимостью, которые мы привыкли ожидать от него», — написал Джокович в Twitter.

Испанский теннисист обыграл Медведева в финале Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема». Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

Надаль побил рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема», выиграв 21-й трофей.