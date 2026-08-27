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Кристина Лютова — Лола Радивоевич: результат матча квалификации US Open 2026 27 августа

Россиянка Лютова переиграла Радивоевич в квалификации US Open 2026

Евгений Козинов
Корреспондент

Российская теннисистка Кристина Лютова переиграла сербку Лолу Радивоевич в полуфинале квалификации US Open — 6:2, 5:7, 6:4.

Матч длился 2 часа 19 минут. 16-летняя россиянка подала 1 раз навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов (из 12).

Следующей соперницей Лютовой будет Мартина Кубка из Польши. Матч пройдет 27 августа.

Основная часть заключительного в сезоне турнира «Большого шлема» пройдет в Нью-Йорке с 30 августа по 13 сентября.

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Теннис
US Open
Кристина Лютова
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