Россиянка Лютова переиграла Радивоевич в квалификации US Open 2026

Российская теннисистка Кристина Лютова переиграла сербку Лолу Радивоевич в полуфинале квалификации US Open — 6:2, 5:7, 6:4.

Матч длился 2 часа 19 минут. 16-летняя россиянка подала 1 раз навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов (из 12).

Следующей соперницей Лютовой будет Мартина Кубка из Польши. Матч пройдет 27 августа.

Основная часть заключительного в сезоне турнира «Большого шлема» пройдет в Нью-Йорке с 30 августа по 13 сентября.