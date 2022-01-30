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Сегодня, 19:47

Федерер поздравил Надаля с победой на Australian Open

Евгений Петров
Корреспондент
Роджер Федерер.
Фото Reuters

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поздравил испанца Рафаэля Надаля с победой на Australian Open.

«Какой матч! Моему другу и великому сопернику Рафаэлю Надалю, — написал Федерер в stories Instagram. — Сердечные поздравления с тем, что ты стал первым, кто выиграл 21 турнир «Большого шлема». Несколько месяцев назад мы шутили по поводу того, что оба находимся на костылях. Это невероятно. Никогда нельзя недооценивать великого чемпиона. Твое отношение к работе, твоя самоотверженность и боевой двух вдохновляют многих людей по всему миру. Я горжусь тем, что могу разделить с тобой эту эру, и для меня большая честь, что я побуждал тебя к тому, чтобы ты достигал большего, равно как и ты делал это для меня последние 18 лет. Уверен, что у тебя еще будут достижения впереди, но сейчас наслаждайся этим».

В финале Надаль победил россиянина Даниила Медведева (2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5).

Теннис
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
Роджер Федерер
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