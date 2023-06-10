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Сегодня, 10:35

Зверев — о поражении от Рууда: «Я не использовал шансы и он был намного лучше меня»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение от норвежца Каспера Рууда (3:6, 4:6, 0:6) в полуфинале «Ролан Гаррос».

Я был на 100 процентов в форме? Если честно, не хочу умалять его заслугу, но, да, у меня были проблемы. Я считаю, что он играл просто отлично. У меня возникла одна физическая проблема, а против него приходится много бегать, бороться. Как и в предыдущем матче, на самом деле. Мне это не удалось. И не удалось сильно давить на своей подаче. Все понемногу складывалось в его пользу.

В конце концов, все идет как идет. Если бы я сделал брейк, например, во втором сете, тогда матч мог бы сложиться иначе. Я не использовал шансы, и в какой-то момент все усложнилось. Я видел прекрасную возможность сыграть здесь в финале. Но он был намного, намного лучше меня. Таков результат», — сказал Зверев на пресс-конференции.

В финале «Ролан Гаррос» Рудд встретится с Новаком Джоковичем. Счет в личных встречах 4-0 в пользу серба.

Теннис
Roland Garros
Александр Зверев (теннис)
Каспер Рууд
Новак Джокович
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