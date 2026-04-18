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18 апреля, 14:15

Рыбакина о полуфинале с Андреевой: «Постараюсь сосредоточиться на своей подаче и быть максимально свежей»

Алина Савинова

Представительница Казахстана Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от полуфинального матча с россиянкой Миррой Андреевой на турнире в Штутгарте.

На стадии 1/4 финала Рыбакина победила канадку Лейлу Фернандес (6:7 (5:7), 6:4, 7:6), а Андреева обыграла польку Игу Свентек (3:6, 6:4, 6:3).

«У нее очень хорошая подача и отличный бэкхенд. Она хорошо двигается, грамотно ведет игру, сейчас она непростой соперник — у нее много уверенности и много матчей на грунте. Я постараюсь сосредоточиться на себе, на своей подаче, она будет приоритетом. Ну и, конечно, постараюсь хорошо двигаться и быть максимально свежей», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Матч между Рыбакиной и Андреевой пройдет в субботу, 18 апреля, и начнется не раньше 17.00 по московскому времени.

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Теннис
Елена Рыбакина
Мирра Андреева
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