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18 апреля, 18:11

Украинки Костюк и Подрез сыграют в финале турнира в Руане

Руслан Минаев

Украинская теннисистка Марта Костюк победила немку Татьяну Марию в полуфинале турнира в Руане — 6:3, 6:0. Матч длился 1 час.

В финале Костюк сыграет с соотечественницей Вероникой Подрез, которая стала финалисткой на отказе румынки Сораны Кирсти.

Руан (Франция)

Турнир WTA Open Capfinances Rouen Metropole

Призовой фонд 283 347 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Марта Костюк (Украина, 1) — Татьяна Мария (Германия) — 6:3, 6:0

Вероника Подрез (Украина, Q) — Сорана Кирстя (Румыния, 2) — 0:0 отказ 2-го игрока

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Марта Костюк
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