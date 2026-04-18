Украинки Костюк и Подрез сыграют в финале турнира в Руане
Украинская теннисистка Марта Костюк победила немку Татьяну Марию в полуфинале турнира в Руане — 6:3, 6:0. Матч длился 1 час.
В финале Костюк сыграет с соотечественницей Вероникой Подрез, которая стала финалисткой на отказе румынки Сораны Кирсти.
Руан (Франция)
Турнир WTA Open Capfinances Rouen Metropole
Призовой фонд 283 347 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Марта Костюк (Украина, 1) — Татьяна Мария (Германия) — 6:3, 6:0
Вероника Подрез (Украина, Q) — Сорана Кирстя (Румыния, 2) — 0:0 отказ 2-го игрока
Новости