Андрей Рублев — Хамад Меджедович: прямая трансляция полуфинала турнира в Барселоне

Андрей Рублев сыграет с Хамадом Меджедовичем в 1/2 финале турнира в Барселоне 18 апреля

Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с сербом Хамадом Меджедовичем в 1/2 финале турнира в Барселоне в субботу, 18 апреля. Начало — в 14.30 по московскому времени.

Андрей Рублев — Хамад Меджедов: трансляция полуфинала турнира в Барслеоне в прямом эфире (видео онлайн)

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28-летний Рублев — 15-я ракетка мира. 22-летний Меджедович занимает 88-е место в рейтинге ATP.

В 1/4 финала турнира россиянин победил чеха Томаша Махача в двух сетах — 6:4, 6:3. Серб в четвертьфинале обыграл португальца Нуну Боржеша 7:6 (8:6), 6:2.

Турнир серии ATP-500 в Барселоне (Испания) на грунтовых кортах пройдет с 13 по 19 апреля. Действующий победитель турнира — датский теннисист Хольгер Руне.

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