Рублев сыграет с Фисом в финале турнира в Барселоне
Французский теннисист Артюр Фис стал финалистом турнира в Барселоне.
В полуфинале 30-я ракетка мира обыграл испанца Рафаэля Ходара, занимающего 55-ю строчку в рейтинге ATP, со счетом 3:6, 6:3, 6:2. Матч длился 1 час 52 минуты.
За титул Фис сыграет с россиянином Андреем Рублевым, который в полуфинале в трех сетах победил серба Хамада Меджедовича (3:6, 6:2, 6:2).
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 950 310 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Артюр Фис (Франция, 9) — Рафаэль Ходар (Испания, WC) — 3:6, 6:3, 6:2
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