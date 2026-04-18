Рублев сыграет с Фисом в финале турнира в Барселоне

Французский теннисист Артюр Фис стал финалистом турнира в Барселоне.

В полуфинале 30-я ракетка мира обыграл испанца Рафаэля Ходара, занимающего 55-ю строчку в рейтинге ATP, со счетом 3:6, 6:3, 6:2. Матч длился 1 час 52 минуты.

За титул Фис сыграет с россиянином Андреем Рублевым, который в полуфинале в трех сетах победил серба Хамада Меджедовича (3:6, 6:2, 6:2).

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 950 310 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Артюр Фис (Франция, 9) — Рафаэль Ходар (Испания, WC) — 3:6, 6:3, 6:2