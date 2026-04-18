Чесноков назвал потрясающей победу Андреевой над Свентек

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянки Мирры Андреевой в четвертьфинале турнира в Штутгарте (Германия).

18-летняя спортсменка обыграла польку Игу Свентек — 3:6, 6:4, 6:3.

«Это очень хорошая, потрясающая победа. Свентек является одним из лидеров по игре на грунте в последние годы, обыграть ее на этом покрытии дорогого стоит. Но и Мирре тоже в большей степени подходят именно такие корты, потому что ей где-то еще не хватает мощи. У нее не очень хорошим получилось начало сезона, но сейчас она выиграла турнир в Австрии, и в Штутгарте обыграла Свентек, посмотрим, что будет дальше», — сказал Чесноков ТАСС.

В полуфинале турнира Андреева сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая на стадии 1/4 финала победила канадку Лейлу Фернандес (6:7 (5:7), 6:4, 7:6).