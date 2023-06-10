Павлюченкова — о «Ролан Гаррос»: «Это была чертовски трудная поездка»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала свое выступление на «Ролан Гаррос» — 2023.

Она дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла чешке Каролине Муховой (5:7), 2:6).

«В этом году «Ролан Гаррос» был еще более особенным! Я так благодарен за всю поддержку и любовь, которую я получил. Это была чертовски трудная поездка, была упорная работа, много терпения и настойчивости, чтобы добраться сюда, но мы продолжаем двигаться вперед! До следующего раза», — написала Павлюченкова в своих соцсетях.

Напомним, что прошлый сезон 31-летняя теннисистка досрочно завершила из-за травмы.