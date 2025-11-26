Брусникина считает синхронистку Колесниченко выдающейся спортсменкой

Заместитель председателя Федерации водных видов спорта России трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина считает, что трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко провела выдающуюся карьеру.

«Безусловно, трудный момент, когда такие выдающиеся спортсменки, как Светлана Колесниченко, решают завершить карьеру, — цитирует Брусникину ТАСС. — В первую очередь хочу выразить ей благодарность за все годы выдающейся работы, за ее преданность делу и профессионализм, за победы, которые она принесла нашей стране. Также желаю ей удачи на новом этапе жизни. Перед ней открываются новые возможности, и я уверена, что она сможет достичь больших успехов».

26 ноября 32-летняя Колесниченко объявила о завершении профессиональной карьеры.

В мае 2025 года спортсменка заявила, что берет паузу в карьере и уходит в декретный отпуск.

Колесниченко является трехкратной олимпийской чемпионкой, 16-кратной чемпионкой мира и 11-кратной чемпионкой Европы.