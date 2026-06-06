Российские синхронисты Скляров и Алексанжрова выиграли юношеский чемпионат Европы в смешанных дуэтах

Россияне Никита Скляров и Доминика Александрова выиграли золото юношеского чемпионата Европы по синхронному плаванию в произвольной программе смешанных дуэтов.

Соревнования проходят в Люксембурге и продлятся до 7 июня.

В произвольной программе смешанных дуэтов спортсмены набрали 204,1000 балла.

Второе место заняли представители Польши с 163,8158 балла. Третьим стал дуэт из Испании (163,5683).

Ранее российские синхронистки заняли весь пьедестал почета в дисциплине «фигуры». Первой стала Станислава Козлова, второе место заняла Анастасия Дукова, третье — Анастасия Мокшина.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max