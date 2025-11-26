Трехкратная олимпийская чемпионка Колесниченко объявила о завершении карьеры
Синхронистка Светлана Колесниченко объявила о завершении профессиональной карьеры.
«Мне кажется, что пора дать дорогу молодым. Я все сказала в нашем виде спорта. Никто не молодеет. Уверена, что у нас есть и всегда будут достойные спортсменки, которые станут лидерами и будут еще покруче меня», — цитирует Колесниченко matchtv.ru.
В мае 2025 года спортсменка заявила, что берет паузу в карьере и уходит в декретный отпуск.
32-летняя Колесниченко является трехкратной олимпийской чемпионкой, 16-кратной чемпионкой мира и 11-кратной чемпионкой Европы.
Источник: matchtv.ru
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