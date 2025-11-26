Трехкратная олимпийская чемпионка Колесниченко объявила о завершении карьеры

Синхронистка Светлана Колесниченко объявила о завершении профессиональной карьеры.

«Мне кажется, что пора дать дорогу молодым. Я все сказала в нашем виде спорта. Никто не молодеет. Уверена, что у нас есть и всегда будут достойные спортсменки, которые станут лидерами и будут еще покруче меня», — цитирует Колесниченко matchtv.ru.

В мае 2025 года спортсменка заявила, что берет паузу в карьере и уходит в декретный отпуск.

32-летняя Колесниченко является трехкратной олимпийской чемпионкой, 16-кратной чемпионкой мира и 11-кратной чемпионкой Европы.