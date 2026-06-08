Киселева — о победе юношеской сборной России по синхронному плаванию на чемпионате Европы: «Это слезы радости и счастья»

Трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева прокомментировала «СЭ» результаты юношеской сборной России по синхронному плаванию на чемпионате Европы в Люксембурге.

«Наша команда триумфально выступила в Люксембурге на первенстве Европы. Ребята выиграли все золотые медали из возможных. Каждый подъем на вершину пьедестала почета — это подъем флага России, это гимн и полные стоящие трибуны.

Конечно, это слезы на глазах юных спортсменов, для многих из которых это первый международный старт в жизни. Это слезы радости и счастья у наших тренеров, которые очень давно ждали этой возможности и воплотили ее в жизнь. Я поздравляю все наше спортивное сообщество, всю страну и всех болельщиков. Это очень важный результат. Спасибо за все эти эмоции. Двигаемся дальше», — сказала Киселева «СЭ».

Российские синхронисты завоевали все семь золотых медалей на юношеском чемпионате Европы в Люксембурге, прошедшем 6-7 июня 2026 года. Сборная России заняла первое место в медальном зачете, опередив Испанию и Францию. Спортсмены выступали под флагом и гимном после допуска World Aquatics.

(Давид Петросян)

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