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Синхронное плавание

9 июня, 07:57

Российских синхронистов встретили в Москве после победного первенства Европы

Павел Лопатко

Сборная России по синхронному плаванию прилетела в московский аэропорт Внуково после выступления на первенстве Европы в Люксембурге, сообщает ТАСС.

Спортсменов встретили с караваем и под песню «Калинка».

Россияне завоевали золотые медали во всех видах программы: в фигурах, женском и мужском соло, дуэте, смешанном дуэте, группе и комбинированной программе.

Сборная России выступала в Люксембурге без ограничений, под флагом и гимном. Она заняла первое место в медальном зачете, опередив Испанию и Францию.

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Источник: ТАСС
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Сборная России по синхронному плаванию
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