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7 июня, 14:26

Российские синхронистки Осиюк и Пахомова выиграли золото в дуэтах на юношеском первенстве Европы

Сергей Ярошенко

Российские синхронистки Эмилия Осиюк и Мария Пахомова завоевали золото в произвольной программе дуэтов на юношеском первенстве Европы.

Соревнования проходят в Люксембурге. спортсменки набрали 180,2775 балла.

Второе место заняли испанки с 155,1107 балла. Третьими стали синхронистки из Франции (151,3392).

Второе место в произвольной соло-программе у мужчин занял Никита Бодров, набрав 195,1550 балла. Победителем стал француз Дилан Фрейтас (201,9851), третьим стал грек Стилианос Кукуселис (190,6763).

Первенство Европы завершится 7 июня.

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Синхронное плавание
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