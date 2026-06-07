Российские синхронистки Осиюк и Пахомова выиграли золото в дуэтах на юношеском первенстве Европы

Российские синхронистки Эмилия Осиюк и Мария Пахомова завоевали золото в произвольной программе дуэтов на юношеском первенстве Европы.

Соревнования проходят в Люксембурге. спортсменки набрали 180,2775 балла.

Второе место заняли испанки с 155,1107 балла. Третьими стали синхронистки из Франции (151,3392).

Второе место в произвольной соло-программе у мужчин занял Никита Бодров, набрав 195,1550 балла. Победителем стал француз Дилан Фрейтас (201,9851), третьим стал грек Стилианос Кукуселис (190,6763).

Первенство Европы завершится 7 июня.