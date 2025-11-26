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Синхронное плавание

26 ноября 2025, 15:50

Тренер сборной России Данченко — о Колесниченко: «Печально, когда такие великие и титулованные спортсмены завершают карьеру»

Сергей Ярошенко

Тренер сборной России Татьяна Данченко по синхронному плаванию отреагировала на заявление Светланы Колесниченко о завершении карьеры.

О своем решении 32-летняя спортсменка объявила 26 ноября. В мае 2025 года Колесниченко заявила, что берет паузу в карьере и уходит в декретный отпуск.

«Печально, когда такие великие и титулованные спортсмены завершают карьеру. В свое время так же уходили Светлана Ромашина, Наталья Ищенко, по которым я скучаю. В последний год мне приходилось трудно без Колесниченко, нам ее очень не хватало но я желаю ей успехов, процветания, успехов и побед в другой области своей жизни», — цитирует Данченко ТАСС.

Колесниченко является трехкратной олимпийской чемпионкой, 16-кратной чемпионкой мира и 11-кратной чемпионкой Европы.

Светлана Колесниченко.«Пора дать дорогу молодым». Титулованная синхронистка Колесниченко завершила карьеру

Источник: ТАСС
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Сборная России по синхронному плаванию
Светлана Колесниченко
Татьяна Данченко
Синхронное плавание
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