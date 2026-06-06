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6 июня, 14:11

Российская синхронистка Данилова выиграла золото юниорского первенства Европы

Сергей Ярошенко

Россиянка Анна Данилова выиграла юниорского первенства Европы в произвольной соло-программе.

Соревнования проходят в Люксембурге и продлятся до 7 июня. Россиянка показала результат в 230,2288 балла.

Второе место заняла испанка Абриль Кабальеро Гарсия с 210,4188 балла. Третьей стала Мелина Касвики из Греции (209,2526).

Ранее Никита Скляров и Доминика Александрова выиграли золото турнира в произвольной программе смешанных дуэтов.

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Синхронное плавание
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