Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:00

Правопреемники Югославии, друзья России, герои Кустурицы: что нужно знать о сборной Сербии по футболу

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сборная Сербии.
Фото Getty Images
Душан Влахович.
Фото Getty Images
Срджан Бабич.
Фото Getty Images
Гол Александра Коларова в ворота Коста-Рики.
Фото Getty Images
Предраг Миятович в матче против «Интера».
Фото Getty Images
Матч сборной Сербии на стадионе Райко Митича.
Фото Getty Images
1/6

Сборная Сербии и сербские клубы традиционно близки российским болельщикам. Две страны связаны исторически, объединены родством языков, между ними много культурных пересечений. Нет сомнений, что в отсутствие своей национальной сборной на Евро-2024 в России будут следить с особым интересом именно за командой братской Сербии.

История сборной

Сборная Сербии считается правопреемницей сборной Югославии, представлявшей единое государство вплоть до его распада. Эта команда оставила важный след в истории футбола. Югославы — участники первого чемпионата мира (в 1934 году в Уругвае), а также участники и финалисты первого чемпионата Европы. В решающем матче Евро-1960 в Париже они проиграли сборной СССР (1:2 в дополнительное время) — первому в истории чемпиону континента.

Футболисты сборной Италии. Седьмой день Евро-2024: балканское дерби и классическое противостояние Испании и Италии

Югославской сборной так и не покорилось золото чемпионатов Европы или мира, однако в XX веке она входила в элиту мирового футбола. Югославы были олимпийскими чемпионами 1960 года, а также завоевали серебро Евро-1960 и -1968, Олимпийских игр 1948, 1952, 1956 годов. Лучшими результатами на чемпионатах мира стали два выхода в четвертьфинал в 1962 и 1990 годах.

Особой строкой в истории югославской сборной идут противостояния с СССР. Югославы уступили советской команде золото Евро-1960, однако были и запоминающиеся матчи с результатом в их пользу. Самый известный — на Олимпиаде 1952 года в Хельсинки, когда сборная СССР сначала отыгралась с разгромного счета 1:5 (5:5), но затем уступила в переигровке (1:3). То поражение привело к разгону одного из самых титулованных советских клубов — пятикратного чемпиона страны ЦДСА.

Роберто Баджо празднует гол с&nbsp;партнерами по&nbsp;сборной Италии в&nbsp;матче с&nbsp;Испанией в&nbsp;1994 году. «Я зверски устал от травм и болезней, но Бог не оставляет меня в беде». Шедевр Баджо нокаутировал Испанию на ЧМ-1994

Самый грандиозный триумф югославского футбола на клубном уровне — победа в Кубке чемпионов «Црвены Звезды» в 1991 году. К главному еврокубку белградский клуб привел тренер Желько Петрович, в команде которого выступали будущие легенды европейского и мирового футбола 1990-х годов: Синиша Михайлович, Роберт Просинечки, Владимир Югович и Деян Савичевич. В том же 1991 году сборная Югославии пробилась на Евро-1992, но не была допущена к турниру на фоне распада СФРЮ. Заменившая Югославию сборная Дании именно тогда единственный раз в истории стала чемпионом Европы.

Легенды сборной

Райко Митич — бывший нападающий и капитан, а впоследствии тренер сборной Югославии. Причастен к самым знаменательным достижениям югославского футбола: как игрок завоевал олимпийское серебро 1948 и 1952 годов, а в качестве тренера привел команду ко второму месту на Евро-1968. Возглавлял сборную мира в прощальном матче Льва Яшина в 1971 году. В честь Митича назван домашний стадион «Црвены Звезды».

Матч сборной Сербии на стадионе Райко Митича.
Фото Getty Images

Драган Джаич — левый нападающий, один из лучших футболистов в истории югославского футбола. Он установил рекорд по количеству матчей за сборную Югославии (85), а в конце 1960-х — начале 1970-х регулярно входил в число претендентов на «Золотой мяч». Джаич был одним из руководителей «Црвены Звезды» в 1991 году, когда клуб выиграл Кубок европейских чемпионов и Межконтинентальный кубок. Был признан лучшим футболистом Сербии и Черногории за период 1954-2003 годов.

Предраг Миятович — центральный нападающий, сыгравший решающую роль в победе мадридского «Реала» в Лиге чемпионов сезона-1996/97. На его счету решающий гол в финале в ворота «Ювентуса» (1:0), когда он технично реализовал выход один на один. Впоследствии работал спортивным директором «Реала».

Предраг Миятович в матче против «Интера».
Фото Getty Images

Самые громкие матчи

Команда, известная как сборная Сербии (с 2006 года), еще не пробивалась в плей-офф крупных турниров, а на чемпионате Европы и вовсе выступает впервые. Тем не менее запоминающихся матчей и событий в ее истории хватает. Например, на чемпионате мира 2010 года сербы обыграли со счетом 1:0 сборную Германии, дошедшую впоследствии до полуфинала. Единственный мяч в той встрече забил нападающий Милан Йованович, игравший в России за московский «Локомотив».

Сербы побеждали и на чемпионате мира в России. Успешным стал матч против Коста-Рики, в котором защитник Александар Коларов напомнил о своих чудо-штрафных и волшебной левой. Против его удара спасовал даже трехкратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала» Кейлор Навас. Игра проходила на стадионе в Самаре, где сербов поддерживали порядка 30 000 зрителей.

Гол Александра Коларова в ворота Коста-Рики.
Фото Getty Images

Еще более успешными были прежние этапы существования сербской сборной. В частности, как сборная Югославии эта команда выходила в плей-офф ЧМ-1998 и Евро-2000. Особенно запоминающимся получилось выступление той команды на чемпионате Европы в группе со Словенией, Норвегией и Испанией. Югославы уступали словенцам со счетом 0:3, но в итоге вырвали ничью (3:3). При этом уже сами вели у испанцев 3:2, но пропустили два мяча в компенсированное время и проиграли (3:4).

Состав на Евро и нынешние звезды

На чемпионат Европы в Германию сборную Сербии привез один из самых легендарных игроков в истории югославского футбола Драган Стойкович. Бронзовый призер Олимпийских игр 1984 года во многом опирается на тех же футболистов, что были в составе сербской команды на ЧМ-2022 и даже ЧМ-2018. Это защитник Неманья Гудель, полузащитники Сергей Милинкович-Савич и Душан Тадич, нападающие Душан Влахович и Александар Митрович. Единственный представитель чемпионата России в заявке сербов на Евро-2024 — защитник «Спартака» Срджан Бабич.

Срджан Бабич.
Фото Getty Images

Многие из лидеров сербской сборной за последние годы сменили топовые европейские лиги на менее престижные. Например, в «Аль-Хиляле» из Саудовской Аравии оказались Милинкович-Савич и Митрович, ранее выступавшие в серии А и английской премьер-лиге. Вместе с тем они пользуются полным доверием со стороны тренера. Например, о том же Митровиче еще перед ЧМ-2022 Стойкович говорил так: «Он поедет на чемпионат мира, даже если ему отрубят голову или он лишится ноги».

По общей стоимости состава (317,8 млн евро по оценкам Transfermarkt) Сербия — 13-я среди всех участников Евро-2024. Самый дорогой игрок в ее составе — Душан Влахович из «Ювентуса» — оценивается в 65 млн евро.

Душан Влахович.
Фото Getty Images

Соперники и шансы на Евро-2024

В соперники сборной Сербии на Евро-2024 достались сборные Англии, Дании и Словении. В истории сербской и югославской команды есть положительные результаты против этих соперников. Также сербам благоволит относительно легкая формула турнира. Выйти в 1/8 финала с высокой долей вероятности можно даже с третьего места в группе: это право получат сразу четыре из шести команд, которые финишируют в своих квартетах третьими.

На Евро-2024 команде Стойковича гарантирована мощная поддержка из России. Перед стартом турнира официальным партнером сборной Сербии стала букмекерская компания PARI. По результатам проведенного ею опроса, большинство респондентов (28,2%) признались, что болеть на Евро будут именно за сербов.

Связь с Россией

Между Россией и Сербией прочные связи в футболе. В новейшей истории чемпионата России (с 1992 года) выступали более 100 игроков из Югославии и Сербии, а клубы и сборные двух стран регулярно пересекаются в международных матчах. В 2023 году «Црвена Звезда» стала первым иностранным победителем Кубка PARI Премьер, а сербская сборная этой весной стала первым европейским соперником сборной России с конца 2021 года.

Тесным культурным связям между Россией и Сербией во многом поспособствовала творческая деятельность Эмира Кустурицы. Режиссер, дважды удостоенный «Золотой пальмовой ветви», рок-звезда и фанат цыган невероятно популярен у российской аудитории, регулярно приезжает в Россию и был удостоен здесь государственной награды. В 2016 году Кустурице вручили российский орден Дружбы «за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом». Кустурица снимал документальный фильм «Марадона», вдохновлялся и современным югославским футболом: его герои и специфика предстают в ленте «Черная кошка, белый кот».

Футбол
Евро-2024
Сборная Сербии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
AFP сообщило о более 1 тыс. погибших во время хаджа в Саудовской Аравии
Вспыльчив, похож на охранника, не обещает титулов и молчит про Джикию и Промеса. Что произошло на презентации Деяна Станковича в «Спартаке»
Непрямое сообщение: оружие из Южной Кореи может попасть на Украину
Карта спецоперации на Украине 20 июня
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спаллетти и де ла Фуэнте изобрели новые тактики для Италии и Испании. Теперь они лично разберутся, чьи идеи лучше
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости