Правопреемники Югославии, друзья России, герои Кустурицы: что нужно знать о сборной Сербии по футболу
Сборная Сербии и сербские клубы традиционно близки российским болельщикам. Две страны связаны исторически, объединены родством языков, между ними много культурных пересечений. Нет сомнений, что в отсутствие своей национальной сборной на Евро-2024 в России будут следить с особым интересом именно за командой братской Сербии.
История сборной
Сборная Сербии считается правопреемницей сборной Югославии, представлявшей единое государство вплоть до его распада. Эта команда оставила важный след в истории футбола. Югославы — участники первого чемпионата мира (в 1934 году в Уругвае), а также участники и финалисты первого чемпионата Европы. В решающем матче Евро-1960 в Париже они проиграли сборной СССР (1:2 в дополнительное время) — первому в истории чемпиону континента.
Югославской сборной так и не покорилось золото чемпионатов Европы или мира, однако в XX веке она входила в элиту мирового футбола. Югославы были олимпийскими чемпионами 1960 года, а также завоевали серебро Евро-1960 и -1968, Олимпийских игр 1948, 1952, 1956 годов. Лучшими результатами на чемпионатах мира стали два выхода в четвертьфинал в 1962 и 1990 годах.
Особой строкой в истории югославской сборной идут противостояния с СССР. Югославы уступили советской команде золото Евро-1960, однако были и запоминающиеся матчи с результатом в их пользу. Самый известный — на Олимпиаде 1952 года в Хельсинки, когда сборная СССР сначала отыгралась с разгромного счета 1:5 (5:5), но затем уступила в переигровке (1:3). То поражение привело к разгону одного из самых титулованных советских клубов — пятикратного чемпиона страны ЦДСА.
Самый грандиозный триумф югославского футбола на клубном уровне — победа в Кубке чемпионов «Црвены Звезды» в 1991 году. К главному еврокубку белградский клуб привел тренер Желько Петрович, в команде которого выступали будущие легенды европейского и мирового футбола 1990-х годов: Синиша Михайлович, Роберт Просинечки, Владимир Югович и Деян Савичевич. В том же 1991 году сборная Югославии пробилась на Евро-1992, но не была допущена к турниру на фоне распада СФРЮ. Заменившая Югославию сборная Дании именно тогда единственный раз в истории стала чемпионом Европы.
Легенды сборной
Райко Митич — бывший нападающий и капитан, а впоследствии тренер сборной Югославии. Причастен к самым знаменательным достижениям югославского футбола: как игрок завоевал олимпийское серебро 1948 и 1952 годов, а в качестве тренера привел команду ко второму месту на Евро-1968. Возглавлял сборную мира в прощальном матче Льва Яшина в 1971 году. В честь Митича назван домашний стадион «Црвены Звезды».
Драган Джаич — левый нападающий, один из лучших футболистов в истории югославского футбола. Он установил рекорд по количеству матчей за сборную Югославии (85), а в конце 1960-х — начале 1970-х регулярно входил в число претендентов на «Золотой мяч». Джаич был одним из руководителей «Црвены Звезды» в 1991 году, когда клуб выиграл Кубок европейских чемпионов и Межконтинентальный кубок. Был признан лучшим футболистом Сербии и Черногории за период 1954-2003 годов.
Предраг Миятович — центральный нападающий, сыгравший решающую роль в победе мадридского «Реала» в Лиге чемпионов сезона-1996/97. На его счету решающий гол в финале в ворота «Ювентуса» (1:0), когда он технично реализовал выход один на один. Впоследствии работал спортивным директором «Реала».
Самые громкие матчи
Команда, известная как сборная Сербии (с 2006 года), еще не пробивалась в плей-офф крупных турниров, а на чемпионате Европы и вовсе выступает впервые. Тем не менее запоминающихся матчей и событий в ее истории хватает. Например, на чемпионате мира 2010 года сербы обыграли со счетом 1:0 сборную Германии, дошедшую впоследствии до полуфинала. Единственный мяч в той встрече забил нападающий Милан Йованович, игравший в России за московский «Локомотив».
Сербы побеждали и на чемпионате мира в России. Успешным стал матч против Коста-Рики, в котором защитник Александар Коларов напомнил о своих чудо-штрафных и волшебной левой. Против его удара спасовал даже трехкратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала» Кейлор Навас. Игра проходила на стадионе в Самаре, где сербов поддерживали порядка 30 000 зрителей.
Еще более успешными были прежние этапы существования сербской сборной. В частности, как сборная Югославии эта команда выходила в плей-офф ЧМ-1998 и Евро-2000. Особенно запоминающимся получилось выступление той команды на чемпионате Европы в группе со Словенией, Норвегией и Испанией. Югославы уступали словенцам со счетом 0:3, но в итоге вырвали ничью (3:3). При этом уже сами вели у испанцев 3:2, но пропустили два мяча в компенсированное время и проиграли (3:4).
Состав на Евро и нынешние звезды
На чемпионат Европы в Германию сборную Сербии привез один из самых легендарных игроков в истории югославского футбола Драган Стойкович. Бронзовый призер Олимпийских игр 1984 года во многом опирается на тех же футболистов, что были в составе сербской команды на ЧМ-2022 и даже ЧМ-2018. Это защитник Неманья Гудель, полузащитники Сергей Милинкович-Савич и Душан Тадич, нападающие Душан Влахович и Александар Митрович. Единственный представитель чемпионата России в заявке сербов на Евро-2024 — защитник «Спартака» Срджан Бабич.
Многие из лидеров сербской сборной за последние годы сменили топовые европейские лиги на менее престижные. Например, в «Аль-Хиляле» из Саудовской Аравии оказались Милинкович-Савич и Митрович, ранее выступавшие в серии А и английской премьер-лиге. Вместе с тем они пользуются полным доверием со стороны тренера. Например, о том же Митровиче еще перед ЧМ-2022 Стойкович говорил так: «Он поедет на чемпионат мира, даже если ему отрубят голову или он лишится ноги».
По общей стоимости состава (317,8 млн евро по оценкам Transfermarkt) Сербия — 13-я среди всех участников Евро-2024. Самый дорогой игрок в ее составе — Душан Влахович из «Ювентуса» — оценивается в 65 млн евро.
Соперники и шансы на Евро-2024
В соперники сборной Сербии на Евро-2024 достались сборные Англии, Дании и Словении. В истории сербской и югославской команды есть положительные результаты против этих соперников. Также сербам благоволит относительно легкая формула турнира. Выйти в 1/8 финала с высокой долей вероятности можно даже с третьего места в группе: это право получат сразу четыре из шести команд, которые финишируют в своих квартетах третьими.
На Евро-2024 команде Стойковича гарантирована мощная поддержка из России. Перед стартом турнира официальным партнером сборной Сербии стала букмекерская компания PARI. По результатам проведенного ею опроса, большинство респондентов (28,2%) признались, что болеть на Евро будут именно за сербов.
Связь с Россией
Между Россией и Сербией прочные связи в футболе. В новейшей истории чемпионата России (с 1992 года) выступали более 100 игроков из Югославии и Сербии, а клубы и сборные двух стран регулярно пересекаются в международных матчах. В 2023 году «Црвена Звезда» стала первым иностранным победителем Кубка PARI Премьер, а сербская сборная этой весной стала первым европейским соперником сборной России с конца 2021 года.
Тесным культурным связям между Россией и Сербией во многом поспособствовала творческая деятельность Эмира Кустурицы. Режиссер, дважды удостоенный «Золотой пальмовой ветви», рок-звезда и фанат цыган невероятно популярен у российской аудитории, регулярно приезжает в Россию и был удостоен здесь государственной награды. В 2016 году Кустурице вручили российский орден Дружбы «за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом». Кустурица снимал документальный фильм «Марадона», вдохновлялся и современным югославским футболом: его герои и специфика предстают в ленте «Черная кошка, белый кот».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4