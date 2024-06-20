Правопреемники Югославии, друзья России, герои Кустурицы: что нужно знать о сборной Сербии по футболу

Сборная Сербии и сербские клубы традиционно близки российским болельщикам. Две страны связаны исторически, объединены родством языков, между ними много культурных пересечений. Нет сомнений, что в отсутствие своей национальной сборной на Евро-2024 в России будут следить с особым интересом именно за командой братской Сербии.

История сборной

Сборная Сербии считается правопреемницей сборной Югославии, представлявшей единое государство вплоть до его распада. Эта команда оставила важный след в истории футбола. Югославы — участники первого чемпионата мира (в 1934 году в Уругвае), а также участники и финалисты первого чемпионата Европы. В решающем матче Евро-1960 в Париже они проиграли сборной СССР (1:2 в дополнительное время) — первому в истории чемпиону континента.

Югославской сборной так и не покорилось золото чемпионатов Европы или мира, однако в XX веке она входила в элиту мирового футбола. Югославы были олимпийскими чемпионами 1960 года, а также завоевали серебро Евро-1960 и -1968, Олимпийских игр 1948, 1952, 1956 годов. Лучшими результатами на чемпионатах мира стали два выхода в четвертьфинал в 1962 и 1990 годах.

Особой строкой в истории югославской сборной идут противостояния с СССР. Югославы уступили советской команде золото Евро-1960, однако были и запоминающиеся матчи с результатом в их пользу. Самый известный — на Олимпиаде 1952 года в Хельсинки, когда сборная СССР сначала отыгралась с разгромного счета 1:5 (5:5), но затем уступила в переигровке (1:3). То поражение привело к разгону одного из самых титулованных советских клубов — пятикратного чемпиона страны ЦДСА.

Самый грандиозный триумф югославского футбола на клубном уровне — победа в Кубке чемпионов «Црвены Звезды» в 1991 году. К главному еврокубку белградский клуб привел тренер Желько Петрович, в команде которого выступали будущие легенды европейского и мирового футбола 1990-х годов: Синиша Михайлович, Роберт Просинечки, Владимир Югович и Деян Савичевич. В том же 1991 году сборная Югославии пробилась на Евро-1992, но не была допущена к турниру на фоне распада СФРЮ. Заменившая Югославию сборная Дании именно тогда единственный раз в истории стала чемпионом Европы.

Легенды сборной

Райко Митич — бывший нападающий и капитан, а впоследствии тренер сборной Югославии. Причастен к самым знаменательным достижениям югославского футбола: как игрок завоевал олимпийское серебро 1948 и 1952 годов, а в качестве тренера привел команду ко второму месту на Евро-1968. Возглавлял сборную мира в прощальном матче Льва Яшина в 1971 году. В честь Митича назван домашний стадион «Црвены Звезды».

Матч сборной Сербии на стадионе Райко Митича. Фото Getty Images

Драган Джаич — левый нападающий, один из лучших футболистов в истории югославского футбола. Он установил рекорд по количеству матчей за сборную Югославии (85), а в конце 1960-х — начале 1970-х регулярно входил в число претендентов на «Золотой мяч». Джаич был одним из руководителей «Црвены Звезды» в 1991 году, когда клуб выиграл Кубок европейских чемпионов и Межконтинентальный кубок. Был признан лучшим футболистом Сербии и Черногории за период 1954-2003 годов.

Предраг Миятович — центральный нападающий, сыгравший решающую роль в победе мадридского «Реала» в Лиге чемпионов сезона-1996/97. На его счету решающий гол в финале в ворота «Ювентуса» (1:0), когда он технично реализовал выход один на один. Впоследствии работал спортивным директором «Реала».

Предраг Миятович в матче против «Интера». Фото Getty Images

Самые громкие матчи

Команда, известная как сборная Сербии (с 2006 года), еще не пробивалась в плей-офф крупных турниров, а на чемпионате Европы и вовсе выступает впервые. Тем не менее запоминающихся матчей и событий в ее истории хватает. Например, на чемпионате мира 2010 года сербы обыграли со счетом 1:0 сборную Германии, дошедшую впоследствии до полуфинала. Единственный мяч в той встрече забил нападающий Милан Йованович, игравший в России за московский «Локомотив».

Сербы побеждали и на чемпионате мира в России. Успешным стал матч против Коста-Рики, в котором защитник Александар Коларов напомнил о своих чудо-штрафных и волшебной левой. Против его удара спасовал даже трехкратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала» Кейлор Навас. Игра проходила на стадионе в Самаре, где сербов поддерживали порядка 30 000 зрителей.

Гол Александра Коларова в ворота Коста-Рики. Фото Getty Images

Еще более успешными были прежние этапы существования сербской сборной. В частности, как сборная Югославии эта команда выходила в плей-офф ЧМ-1998 и Евро-2000. Особенно запоминающимся получилось выступление той команды на чемпионате Европы в группе со Словенией, Норвегией и Испанией. Югославы уступали словенцам со счетом 0:3, но в итоге вырвали ничью (3:3). При этом уже сами вели у испанцев 3:2, но пропустили два мяча в компенсированное время и проиграли (3:4).

Состав на Евро и нынешние звезды

На чемпионат Европы в Германию сборную Сербии привез один из самых легендарных игроков в истории югославского футбола Драган Стойкович. Бронзовый призер Олимпийских игр 1984 года во многом опирается на тех же футболистов, что были в составе сербской команды на ЧМ-2022 и даже ЧМ-2018. Это защитник Неманья Гудель, полузащитники Сергей Милинкович-Савич и Душан Тадич, нападающие Душан Влахович и Александар Митрович. Единственный представитель чемпионата России в заявке сербов на Евро-2024 — защитник «Спартака» Срджан Бабич.

Срджан Бабич. Фото Getty Images

Многие из лидеров сербской сборной за последние годы сменили топовые европейские лиги на менее престижные. Например, в «Аль-Хиляле» из Саудовской Аравии оказались Милинкович-Савич и Митрович, ранее выступавшие в серии А и английской премьер-лиге. Вместе с тем они пользуются полным доверием со стороны тренера. Например, о том же Митровиче еще перед ЧМ-2022 Стойкович говорил так: «Он поедет на чемпионат мира, даже если ему отрубят голову или он лишится ноги».

По общей стоимости состава (317,8 млн евро по оценкам Transfermarkt) Сербия — 13-я среди всех участников Евро-2024. Самый дорогой игрок в ее составе — Душан Влахович из «Ювентуса» — оценивается в 65 млн евро.

Душан Влахович. Фото Getty Images

Соперники и шансы на Евро-2024

В соперники сборной Сербии на Евро-2024 достались сборные Англии, Дании и Словении. В истории сербской и югославской команды есть положительные результаты против этих соперников. Также сербам благоволит относительно легкая формула турнира. Выйти в 1/8 финала с высокой долей вероятности можно даже с третьего места в группе: это право получат сразу четыре из шести команд, которые финишируют в своих квартетах третьими.

На Евро-2024 команде Стойковича гарантирована мощная поддержка из России. Перед стартом турнира официальным партнером сборной Сербии стала букмекерская компания PARI. По результатам проведенного ею опроса, большинство респондентов (28,2%) признались, что болеть на Евро будут именно за сербов.

Связь с Россией

Между Россией и Сербией прочные связи в футболе. В новейшей истории чемпионата России (с 1992 года) выступали более 100 игроков из Югославии и Сербии, а клубы и сборные двух стран регулярно пересекаются в международных матчах. В 2023 году «Црвена Звезда» стала первым иностранным победителем Кубка PARI Премьер, а сербская сборная этой весной стала первым европейским соперником сборной России с конца 2021 года.

Тесным культурным связям между Россией и Сербией во многом поспособствовала творческая деятельность Эмира Кустурицы. Режиссер, дважды удостоенный «Золотой пальмовой ветви», рок-звезда и фанат цыган невероятно популярен у российской аудитории, регулярно приезжает в Россию и был удостоен здесь государственной награды. В 2016 году Кустурице вручили российский орден Дружбы «за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом». Кустурица снимал документальный фильм «Марадона», вдохновлялся и современным югославским футболом: его герои и специфика предстают в ленте «Черная кошка, белый кот».