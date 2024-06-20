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Сегодня, 08:45

Седьмой день Евро-2024: балканское дерби и классическое противостояние Испании и Италии

20 июня пройдут матчи Евро-2024 Испания — Италия и Словения — Сербия
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Футболисты сборной Италии.
Фото AFP
Нас ждет первый матч на турнире с участием двух супертопов.

Словения — Сербия: принципиальный поединок

Чемпионат Европы. Группа C
20 июн, 16:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Словения
Сербия

Словенцы удивили в первом туре, не проиграв более именитым датчанам. После той волевой ничьей местная газета Delo написала, что их команда «сделала первый шаг на пути к мечте в Германии». Звучит громко, но футболисты Мариуша Кека и правда близки к тому, чтобы воплотить сказку в реальность и забраться в зону плей-офф.

«Когда в первом матче мы почувствовали, что выглядим не так безнадежно, мы начали играть по-настоящему», — сказал Кек.

Команда Драгана Стойковича провела два совершенно разных тайма против грозной Англии. Во второй половине встречи после выхода Тадича рисунок игры изменился и сербы смотрелись гораздо увереннее. Как известно, Душан остался недоволен тем, что тренер не выпустил его в старте, и раскритиковал того в прессе. Но этот мини-конфликт, кажется, уже разрешен: капитан принес извинения.

Джуд Беллингем (сборная Англии) и&nbsp;Никола Миленкович (сборная Сербии). Возмутительно унылая победа Англии. Сербия ничего не смогла сделать со звездами АПЛ

В лагере сборной Сербии считают, что матч против Словении — решающий на групповом этапе. Команда приложит все усилия, чтобы набрать три очка в Мюнхене.

На предматчевой пресс-конференции Стойкович и Митрович вспоминали безумную встречу Словения — Югославия на Евро-2000, завершившуюся со счетом 3:3. Нынешний тренер сборной тогда вышел на замену, а Митрович следил за кумирами по телевизору. Нападающий выразил надежду, что сегодняшнее противостояние станет таким же запоминающимся. Балканское дерби обещает стать настоящим украшением второго тура.

Харри Кейн.
Фото Reuters

Дания — Англия: забьет ли Кейн?

Чемпионат Европы. Группа C
20 июн, 19:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Дания
Англия

Ох как же британские журналисты критиковали Гарета Саутгейта после минимальной победы над Сербией. Отчасти их можно понять: тренер упорно следует прагматичному стилю, несмотря на наличие ярких звезд в атакующей линии. В матче с датчанами мало что изменится, нас ждет «душный» футбол с обилием борьбы.

Гарет Саутгейт. Феерический ужас. Колонка Казанского — об Англии и футболе Саутгейта

Эти две команды прекрасно знакомы друг с другом. Три года назад на Евро-2020 Дания чуть было не совершила сенсацию, но мяч Кейна в овертайме решил исход битвы. На нынешнем турнире Харри пока не открыл счет своим голам. Может, сегодня английского бомбардира прорвет?

Футболисты сборной Испании.
Фото Reuters

Испания — Италия: классика европейского футбола

Чемпионат Европы. Группа C
20 июн, 19:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Дания
Англия

Еще один ремейк матча на Евро-2020. И эти команды тоже встречались в полуфинале. Тогда итальянцы обыграли испанцев в серии пенальти (4:2).

Испания неожиданно легко разгромила в первом туре Хорватию (3:0), причем забила все голы в первом тайме. Итальянцы же проявили характер, быстро оправившись от шока, который испытали на первой минуте поединка с Албанией (2:1). Добыли хоть и очень трудовые, но все же три очка.

На Евро-2024 это первая супертоповая вывеска, классическое европейское противостояние. Причем встречаются две очень похожие друг на друга сборные. Об этом высказался Луис де ла Фуэнте:

Фабиан Руис, Джамал Мусиала и&nbsp;Мишель Эбишер. Сборная 1-го тура Евро по версии «СЭ»: два немца, два испанца и сюрпризы на флангах

«Они недавно обновили команду, у них есть молодые ребята. Мне очень нравится, как они сражаются. У Италии много мастеров, есть опытные игроки. Смотреть на Италию — это как смотреть на свое отражение».

Действующие чемпионы Европы хорошо понимают, какая сложная задача ждет их во втором туре. Испанцы заберут себе мяч и будут вдавливать их в собственную штрафную за счет владения. Но рецепт победы над «Красной фурией» все же есть, его назвал Бастони: «Нащупаем слабые стороны Испании и ударим по ним».

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Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Дании по футболу
Сборная Испании по футболу
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