Седьмой день Евро-2024: балканское дерби и классическое противостояние Испании и Италии

Нас ждет первый матч на турнире с участием двух супертопов.

Словения — Сербия: принципиальный поединок

Словенцы удивили в первом туре, не проиграв более именитым датчанам. После той волевой ничьей местная газета Delo написала, что их команда «сделала первый шаг на пути к мечте в Германии». Звучит громко, но футболисты Мариуша Кека и правда близки к тому, чтобы воплотить сказку в реальность и забраться в зону плей-офф.

«Когда в первом матче мы почувствовали, что выглядим не так безнадежно, мы начали играть по-настоящему», — сказал Кек.

Команда Драгана Стойковича провела два совершенно разных тайма против грозной Англии. Во второй половине встречи после выхода Тадича рисунок игры изменился и сербы смотрелись гораздо увереннее. Как известно, Душан остался недоволен тем, что тренер не выпустил его в старте, и раскритиковал того в прессе. Но этот мини-конфликт, кажется, уже разрешен: капитан принес извинения.

В лагере сборной Сербии считают, что матч против Словении — решающий на групповом этапе. Команда приложит все усилия, чтобы набрать три очка в Мюнхене.

На предматчевой пресс-конференции Стойкович и Митрович вспоминали безумную встречу Словения — Югославия на Евро-2000, завершившуюся со счетом 3:3. Нынешний тренер сборной тогда вышел на замену, а Митрович следил за кумирами по телевизору. Нападающий выразил надежду, что сегодняшнее противостояние станет таким же запоминающимся. Балканское дерби обещает стать настоящим украшением второго тура.

Харри Кейн. Фото Reuters

Дания — Англия: забьет ли Кейн?

Ох как же британские журналисты критиковали Гарета Саутгейта после минимальной победы над Сербией. Отчасти их можно понять: тренер упорно следует прагматичному стилю, несмотря на наличие ярких звезд в атакующей линии. В матче с датчанами мало что изменится, нас ждет «душный » футбол с обилием борьбы.

Эти две команды прекрасно знакомы друг с другом. Три года назад на Евро-2020 Дания чуть было не совершила сенсацию, но мяч Кейна в овертайме решил исход битвы. На нынешнем турнире Харри пока не открыл счет своим голам. Может, сегодня английского бомбардира прорвет?

Футболисты сборной Испании. Фото Reuters

Испания — Италия: классика европейского футбола

Еще один ремейк матча на Евро-2020. И эти команды тоже встречались в полуфинале. Тогда итальянцы обыграли испанцев в серии пенальти (4:2).

Испания неожиданно легко разгромила в первом туре Хорватию (3:0), причем забила все голы в первом тайме. Итальянцы же проявили характер, быстро оправившись от шока, который испытали на первой минуте поединка с Албанией (2:1). Добыли хоть и очень трудовые, но все же три очка.

На Евро-2024 это первая супертоповая вывеска, классическое европейское противостояние. Причем встречаются две очень похожие друг на друга сборные. Об этом высказался Луис де ла Фуэнте:

«Они недавно обновили команду, у них есть молодые ребята. Мне очень нравится, как они сражаются. У Италии много мастеров, есть опытные игроки. Смотреть на Италию — это как смотреть на свое отражение».