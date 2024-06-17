Спаллетти и де ла Фуэнте изобрели новые тактики для Италии и Испании. Теперь они лично разберутся, чьи идеи лучше

На Евро «Скуадра адзурра» побеждала «Фурию» в два раза чаще.

20 июня во втором туре группового этапа ЧЕ-2024 сыграют Испания и Италия. Команды выступают в квартете B вместе с Албанией и Хорватией. «Фурия» возглавляет таблицу, «Скуадра адзурра» — на второй строчке. Очная битва лидеров разразится в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» стартует в 21.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Испания — Италия 20 июня 2024 года

У команды Луиса де ла Фуэнте шансы на победу выше, считают в букмекерской компании ФОНБЕТ. На Испанию предложен коэффициент 2.15, что соответствует 45% вероятности результата. Ничья оценивается в 3.25 (30%), а победа Италии получила чуть большую котировку 3.75 (25%).

На непоражение действующих чемпионов Европы (Х2) можно сыграть за 1.72.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.73. Опция «обе забьют» доступна за 1.85, обратный вариант — за 1.97.

Аналитики ФОНБЕТ считают, что команды, вероятнее всего, однократно обменяются голами и разделят очки (1:1). На этот счет дали коэффициент 6.00.

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Испания — Италия: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 20 июня 2024 года

Испания под руководством Луиса де ла Фуэнте изменила игровую философию, отойдя от чрезмерного акцента на контроле мяча. Теперь команда стремится к более вертикальной и агрессивной игре, даже против глубоко обороняющихся соперников.

Преимущества нового подхода «Фурия» продемонстрировала в матче против Хорватии. «Шашечные», традиционно сильные в контроле мяча, столкнулись с серьезными проблемами уже в первом тайме, который завершился в пользу испанцев с разгромным счетом (3:0).

Парни де ла Фуэнте эффективно использовали прессинг, что особенно проявилось в перехватах Родри, которые привели к первым голевым моментам. Хав «Ман Сити» не только эффективно прерывал атаки соперника, но и обеспечивал надежность в центре поля. Его действия дали Фабиану Руису больше свободы для креативных решений.

Фабиан Руис в матче Испания — Хорватия. Фото Getty Images

Руис стал центральной фигурой в атакующих действиях Испании: в его активе гол и результативная передача на Альваро Морату. Испанцы мастерски использовали слабости в обороне Хорватии, что особенно проявилось в моментах, когда хорваты пытались организовать атаки через центр поля. Прессинг и быстрые контратаки стали ключевыми элементами успеха «Фурии».

Испания также продемонстрировала высокую реализацию своих возможностей. Особенно поразил 16-летний школьник Ламин Ямаль из «Барсы» (он буквально делает домашку между матчами Евро), который ассистировал на третий мяч Дани Карвахалю. Вингер переписал сразу два рекорда ЧЕ: стал самым молодым игроком и автором голевого паса в истории турнира.

Кучная реализация (с 29-й по 45+2-ю минуты) и крупный счет позволили «Фурии» контролировать ход матча, а хорватов вынудили действовать более рискованно. Модрич и компания создавали моменты, но им не хватало агрессии: испанская оборона справилась с давлением. Несмотря на некоторые ошибки, Испания продемонстрировала мощь и эффективность новой тактики, которая может сработать против Италии.

Парни Лучано Спаллетти тоже демонстрируют новую философию игры, отличную от той, что была при Роберто Манчини. Они пропустили от Албании уже на 22-й секунде (рекорд ЧЕ). Однако это не смутило «Скуадру адзурру» — команда оперативно перестроилась и уже к 16-й минуте вела в счете после голов Алессандро Бастони и Николо Бареллы.

Измененная тактика сводится к более агрессивному стилю, что заметно по частым вертикальным передачам и быстрой игре в центре поля. Особенно выделялся Федерико Кьеза, который раз за разом обыгрывал защитников Албании. Центральные полузащитники Жоржиньо и Барелла тоже быстро продвигали мяч вперед. Защитники Алессандро Бастони и Риккардо Калафьори активно поддерживали атаки, что позволило Италии диктовать условия. Команда эффективно использовала высокое давление и быстрые переходы из обороны в атаку.

Риккардо Калафьори (сборная Италии). Фото Getty Images

Второй тайм выдался не столь ярким, но Италия контролировала ход игры. Албания создала несколько опасных моментов — ситуацию спасала великолепная игра Джанлуиджи Доннаруммы. Итальянцы, несмотря на ослабление прессинга и более осторожную игру во втором тайме, все же удержали победный счет. У албанцев особенно выделялись Асани и Асллани, а в конце матча Манай мог сравнять счет, но Доннарумма вновь оказался на высоте.

Команда Спаллетти показала синхронность действий, гибкость в тактических построениях и высокую индивидуальную подготовку игроков. Италия способна быстро адаптироваться к условиям матча и менять стратегию по ходу игры, что может неожиданно сыграть против Испании, которая тоже отошла от привычного стиля. Так что результат очной встречи будет во многом завязан на тренерской дуэли Спаллетти и де ла Фуэнте.

Травмы и дисквалификации перед матчем Испания — Италия

У обеих команд полный ростер — повреждений и отстранений нет.

Испания — Италия: статистика личных встреч

Соперники провели между собой 36 поединков. 21 из них — товарищеские. 12 побед — у «Фурии», девять — у «Скуадры адзурры». На чемпионатах Европы команды сталкивались семь раз, из которых четыре завершились вничью. У Испании — один триумф, у Италии — два. В последний раз они встречались в прошлогодней Лиге наций — верх взяли Мората и компания (2:1). Итальянцы не побеждали в пяти очных матчах подряд — последний успех случился в 2016-м.

Прогноз и ставка на матч Испания — Италия

Испания отличается высокой результативностью — забила как минимум дважды в шести из семи последних официальных игр и неизменно открывала счет в каждой из них. Италия также демонстрирует стабильность: не уступила в семи из восьми последних официальных матчей и оформила как минимум три мяча в пяти из шести предыдущих встреч. Кроме того, лишь в одном из пяти прошлых очных поединков команды не обменялись голами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.85.

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