17 ноября сборная Уэльса примет Португалию в шестом туре группового этапа Лиги наций. Встреча пройдет на стадионе «Кардифф Сити» и начнется в 22.45 по московскому времени. В первом круге португальцы победили со счетом 1:0. Перед заключительным туром команда Жорже Жезуша лидирует в группе А4 с 12 очками, тогда как валлийцы занимают последнее место с тремя баллами.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 4.

17 ноября, 22:45. Кардифф Сити (Кардифф)

Букмекеры считают гостей явными фаворитами. Победа сборной Португалии оценивается коэффициентом 1.43, ничья предлагается за 5.00, успех валлийцев — за 6.70.

На то, что хозяева не проиграют (1Х), можно поставить за 2.85. Ничья или победа Португалии (Х2) доступны за 1.11.

Букмекеры ожидают результативного матча. Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.55, тотал меньше 2.5 — за 2.40. Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.72, противоположный исход оценивается в 2.07.

На победу Португалии с разницей не менее двух мячей можно поставить за 2.13. Если гости забьют хотя бы дважды, сыграет пари за 1.42. Три и более гола португальцев оцениваются коэффициентом 2.35.

Прогноз и ставка на матч Уэльс — Португалия

Сборная Португалии выиграла четыре стартовых матча Лиги наций, но в пятом туре неожиданно потерпела разгромное поражение от Дании (1:4). Команда Жорже Жезуша пропустила трижды за 32 минуты в конце первого и начале второго тайма, а единственный ответный мяч забила уже в компенсированное время. Особенно болезненным поражение оказалось на фоне ухода Криштиану Роналду из сборной: встреча с датчанами стала первым официальным матчем португальцев после завершения международной карьеры нападающего.

Уэльс тоже подходит к заключительному туру после поражения. Команда Крейга Беллами уступила Норвегии со счетом 1:3 и осталась на последнем месте в группе. За пять матчей валлийцы победили лишь раз, забили три мяча и пропустили восемь. При этом дома сборная Уэльса выступает увереннее, чем на выезде: именно в Кардиффе она обыграла Норвегию (2:1), добившись единственного успеха в нынешнем розыгрыше.

Португалия уже обеспечила себе участие в четвертьфинале, но пока не гарантировала первое место в группе. Победа позволит команде Жезуша решить эту задачу независимо от результата встречи Дании и Норвегии. У гостей значительно больше возможностей в атаке, а поражение от датчан должно стать дополнительным стимулом. Думаю, португальцы сыграют значительно надежнее в обороне и добьются победы над последней командой квартета.

Рекомендуемая ставка: победа Португалии с форой (-1.5) за 2.13.