13 ноября сборная Нидерландов примет Грецию в матче пятого тура группового этапа Лиги наций. Встреча пройдет на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». В первом круге команды сыграли вничью — 2:2.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Победа сборной Нидерландов оценивается коэффициентом 1.55, ничья идет за 4.40, а успех сборной Греции — за 5.60.

На то, что нидерландцы не проиграют (1Х), можно поставить за 1.14. Победа греков или ничья (Х2) предлагается за 2.45.

Букмекеры ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.65, тотал меньше 2.5 — за 2.25. На то, что обе команды забьют, можно поставить с коэффициентом 1.72, на противоположный исход — за 2.07.

Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Греция

Сборная Нидерландов не проиграла ни одного матча в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Команда дважды победила сербов (2:1 и 2:1), а также сыграла вничью с Германией (1:1) и Грецией (2:2). Во всех четырех встречах нидерландцы забивали минимум один мяч, но при этом ни разу не сохранили свои ворота в неприкосновенности. Греки тоже идут без поражений: обыграли Сербию (2:1) и Германию (1:0), после чего поделили очки с Нидерландами (2:2) и снова с немцами (0:0).

Предыдущая очная встреча показала, что греки способны создавать проблемы обороне голландцев. При этом у хозяев есть преимущество своего поля, а их атакующая линия регулярно находит возможности для взятия ворот. В трех из четырех матчах команды Хави было забито не менее трех мячей. Ожидаю, что нидерландцы снова отличатся несколько раз, но и гости воспользуются ошибками соперника в защите.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.65.