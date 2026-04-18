«Атлетико» проиграл пять из шести последних матчей. Ждем осторожный футбол от Чоло в финале Кубка Испании?

18 апреля в Севилье на стадионе «Ла-Картуха» состоится финал Кубка Испании, в котором мадридский «Атлетико» встретится с «Реалом Сосьедад». Матч начнется в 22:00 по московскому времени. В России легальная трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и на «Матч! Футбол 2». Эфир стартует в 21:30 мск. Главным арбитром встречи назначен Хавьер Альберола Рохас.

Кубок Испании. Финал.

18 апреля, 22:00. Estadio La Cartuja (Севилья)

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Атлетико». Победа мадридцев в основное время оценивается коэффициентом 1.90, вероятность исхода — примерно 51%. Ничья котируется за 3.80 (26%), успех «Реала Сосьедад» — за 4.15 (23%).

Победа мадридцев с учетом основного времени и серии пенальти доступна в линии за 1.40, басков — за 3.00.

Хотя это финал, где команды вряд ли предпочтут рисковать, эксперты считают, что зрители увидят достаточное количество голов: ТБ 2.5 идет за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.20. Также высоки шансы на обмен забитыми мячами: результативные удары в обе стороны оценены коэффициентом 1.60, противоположный результат — 2.30.

На то, что игра завершится по итогам 90 минут, можно заключить пари за 1.27. Верите, что соперники подарят более продолжительное зрелище? 3.40 — котировка на такой исход.

Прогноз и ставка на финал Кубка Испании «Атлетико» — «Реал Сосьедад»

«Атлетико» подходит к финалу в неважной форме — мадридцы потерпели пять поражений в шести последних матчах во всех турнирах . При этом команда Симеоне пробилась в финал Кубка, выбив по пути «Барселону» (4:3 по сумме двух матчей) , и продолжает борьбу в Лиге чемпионов.

«Реал Сосьедад», напротив, готовился к решающему матчу целую неделю и в полуфинале прошел принципиального соперника — «Атлетик» из Бильбао (2:0 по сумме двух встреч). Не верится, что Симеоне выберет тактику, при которой его команда с первых минут бросится душить соперника, но и «Сосьедад» будет осторожен. Скорее всего, много голов сегодня мы не увидим.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.20.