Команде из Лиссабона нужно выставить лидеров напоказ.

2 августа в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов португальская «Бенфика» сыграет с датским «Мидтъюлланном». Игра начнется в 22.00 по московскому времени на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне. В России прямой трансляции не будет. Главный судья встречи — испанец Алехандро Эрнандес.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Мидтъюлланн» 2 августа 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ совершенно не верят в гостей. Коэффициент на победу датчан сумасшедший — 12.0, или 8% вероятности. Котировка на успех «Бенфики» 1.26 (79%), на ничью — 5.90 (13%).

Считаете, что гости все же не проиграют? Этот вариант можно взять за 3.80.

Матч ожидается с большим преимуществом хозяев, поэтому добавить интриги можно при помощи форы. Например, Ф1(-1.5) доступна за 1.80, а Ф2(+1.5) — за 2.00.

Вариант «обе забьют» заходил в девяти из десяти прошедших матчей при участии «Мидтъюлланна». Взять его можно за 2.30.

У «Бенфики» в четырех играх подряд проходил «верх». Тотал больше 2.5 мяча оценен за 2.10.

«Бенфика» — «Мидтъюлланн»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 2 августа 2022 года

Португальцы открывают сезон — до встречи с датчанами они с середины мая играли исключительно товарищеские матчи. Впрочем, жаловаться им не на что — почти всех соперников они разгромили и в целом не проиграли ни одной игры в межсезонье. Самыми большими «добычами» стали «Ньюкасл» и «Фулхэм». Против англичан португальцы выглядели уверенно: первым забили трижды, а вторых вовсе разгромили 5:1.

Последние успехи стали возможны в том числе благодаря смене тренера — весну «Бенфика» завершала грустно. Сплошные нули и минимальные победы — явно не тот стиль, который нужен клубу, который привык зарабатывать на продаже игроков. Поэтому призванный из ПСВ немецкий тренер Рогер Шмидт занялся перестройкой, и весьма успешной. Следующий этап — Лига чемпионов. Здесь «орлы» будут особенно нацелены на результативность, потому что где, как не в еврокубке, показывать товар. Считаете, что португальцы будут привлекать внимание обилием голов? ИТБ1 (2.5) можно взять за 2.26.

«Мидтъюлланн» в значительно худшем положении. Датчане уже вкатились в сезон и даже оформили разгром в третьем туре национального чемпионата (5:1 над «Оденсе»), но вряд ли это вселит в кого-то надежду. В той же суперлиге они за три тура собрали «светофор», но самое главное — чудовищно мучились с АЕК. За два матча забить пару раз и дожать в серии пенальти не самый топовый клуб с Кипра — тревожный звонок.

Прогноз и ставка на матч «Бенфика» — «Мидтъюлланн»

Четвертьфиналист Лиги чемпионов должен оказаться в группе ЛЧ, потому что обратный результат станет крахом для футболистов и нового тренера. У «Бенфики» просто нет права оступаться на этой стадии, тем более против такой команды. Учитывая, что «Мидтъюлланну» забивают все кому не лень (например, «Силькеборг» накидал три мяча), «Бенфика» тоже обязана справиться с запасом. Тем более на своем поле.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.77.