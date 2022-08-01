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«Бенфика» — «Мидтъюлланн»: португальцы устроят предпродажный просмотр сменщиков Нуньеса

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Мидтъюлланн» 2 августа 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
«Бенфика» против «Ньюкасла».
Фото Global Look Press
Команде из Лиссабона нужно выставить лидеров напоказ.

2 августа в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов португальская «Бенфика» сыграет с датским «Мидтъюлланном». Игра начнется в 22.00 по московскому времени на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне. В России прямой трансляции не будет. Главный судья встречи — испанец Алехандро Эрнандес.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
02 авг, 22:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
Мидтьюлланн

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Мидтъюлланн» 2 августа 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ совершенно не верят в гостей. Коэффициент на победу датчан сумасшедший — 12.0, или 8% вероятности. Котировка на успех «Бенфики» 1.26 (79%), на ничью — 5.90 (13%).

Считаете, что гости все же не проиграют? Этот вариант можно взять за 3.80.

Матч ожидается с большим преимуществом хозяев, поэтому добавить интриги можно при помощи форы. Например, Ф1(-1.5) доступна за 1.80, а Ф2(+1.5) — за 2.00.

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Вариант «обе забьют» заходил в девяти из десяти прошедших матчей при участии «Мидтъюлланна». Взять его можно за 2.30.

У «Бенфики» в четырех играх подряд проходил «верх». Тотал больше 2.5 мяча оценен за 2.10.

«Бенфика» — «Мидтъюлланн»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 2 августа 2022 года

Португальцы открывают сезон — до встречи с датчанами они с середины мая играли исключительно товарищеские матчи. Впрочем, жаловаться им не на что — почти всех соперников они разгромили и в целом не проиграли ни одной игры в межсезонье. Самыми большими «добычами» стали «Ньюкасл» и «Фулхэм». Против англичан португальцы выглядели уверенно: первым забили трижды, а вторых вовсе разгромили 5:1.

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Последние успехи стали возможны в том числе благодаря смене тренера — весну «Бенфика» завершала грустно. Сплошные нули и минимальные победы — явно не тот стиль, который нужен клубу, который привык зарабатывать на продаже игроков. Поэтому призванный из ПСВ немецкий тренер Рогер Шмидт занялся перестройкой, и весьма успешной. Следующий этап — Лига чемпионов. Здесь «орлы» будут особенно нацелены на результативность, потому что где, как не в еврокубке, показывать товар. Считаете, что португальцы будут привлекать внимание обилием голов? ИТБ1 (2.5) можно взять за 2.26.

«Мидтъюлланн» в значительно худшем положении. Датчане уже вкатились в сезон и даже оформили разгром в третьем туре национального чемпионата (5:1 над «Оденсе»), но вряд ли это вселит в кого-то надежду. В той же суперлиге они за три тура собрали «светофор», но самое главное — чудовищно мучились с АЕК. За два матча забить пару раз и дожать в серии пенальти не самый топовый клуб с Кипра — тревожный звонок.

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Прогноз и ставка на матч «Бенфика» — «Мидтъюлланн»

Четвертьфиналист Лиги чемпионов должен оказаться в группе ЛЧ, потому что обратный результат станет крахом для футболистов и нового тренера. У «Бенфики» просто нет права оступаться на этой стадии, тем более против такой команды. Учитывая, что «Мидтъюлланну» забивают все кому не лень (например, «Силькеборг» накидал три мяча), «Бенфика» тоже обязана справиться с запасом. Тем более на своем поле.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.77.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бенфика
ФК Мидтьюлланн
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«Монако» — ПСВ: команда Головина сделает шаг навстречу групповому этапу ЛЧ?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 4 : 1
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 1 : 1
31.07 20:00
Ростов – Химки
 1 : 0
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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