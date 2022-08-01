«Бенфика» — «Мидтъюлланн»: португальцы устроят предпродажный просмотр сменщиков Нуньеса
2 августа в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов португальская «Бенфика» сыграет с датским «Мидтъюлланном». Игра начнется в 22.00 по московскому времени на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне. В России прямой трансляции не будет. Главный судья встречи — испанец Алехандро Эрнандес.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Мидтъюлланн» 2 августа 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ совершенно не верят в гостей. Коэффициент на победу датчан сумасшедший — 12.0, или 8% вероятности. Котировка на успех «Бенфики» 1.26 (79%), на ничью — 5.90 (13%).
Считаете, что гости все же не проиграют? Этот вариант можно взять за 3.80.
Матч ожидается с большим преимуществом хозяев, поэтому добавить интриги можно при помощи форы. Например, Ф1(-1.5) доступна за 1.80, а Ф2(+1.5) — за 2.00.
Вариант «обе забьют» заходил в девяти из десяти прошедших матчей при участии «Мидтъюлланна». Взять его можно за 2.30.
У «Бенфики» в четырех играх подряд проходил «верх». Тотал больше 2.5 мяча оценен за 2.10.
«Бенфика» — «Мидтъюлланн»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 2 августа 2022 года
Португальцы открывают сезон — до встречи с датчанами они с середины мая играли исключительно товарищеские матчи. Впрочем, жаловаться им не на что — почти всех соперников они разгромили и в целом не проиграли ни одной игры в межсезонье. Самыми большими «добычами» стали «Ньюкасл» и «Фулхэм». Против англичан португальцы выглядели уверенно: первым забили трижды, а вторых вовсе разгромили 5:1.
Последние успехи стали возможны в том числе благодаря смене тренера — весну «Бенфика» завершала грустно. Сплошные нули и минимальные победы — явно не тот стиль, который нужен клубу, который привык зарабатывать на продаже игроков. Поэтому призванный из ПСВ немецкий тренер Рогер Шмидт занялся перестройкой, и весьма успешной. Следующий этап — Лига чемпионов. Здесь «орлы» будут особенно нацелены на результативность, потому что где, как не в еврокубке, показывать товар. Считаете, что португальцы будут привлекать внимание обилием голов? ИТБ1 (2.5) можно взять за 2.26.
«Мидтъюлланн» в значительно худшем положении. Датчане уже вкатились в сезон и даже оформили разгром в третьем туре национального чемпионата (5:1 над «Оденсе»), но вряд ли это вселит в кого-то надежду. В той же суперлиге они за три тура собрали «светофор», но самое главное — чудовищно мучились с АЕК. За два матча забить пару раз и дожать в серии пенальти не самый топовый клуб с Кипра — тревожный звонок.
Прогноз и ставка на матч «Бенфика» — «Мидтъюлланн»
Четвертьфиналист Лиги чемпионов должен оказаться в группе ЛЧ, потому что обратный результат станет крахом для футболистов и нового тренера. У «Бенфики» просто нет права оступаться на этой стадии, тем более против такой команды. Учитывая, что «Мидтъюлланну» забивают все кому не лень (например, «Силькеборг» накидал три мяча), «Бенфика» тоже обязана справиться с запасом. Тем более на своем поле.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.77.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|2 : 1
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|2 : 2
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|4 : 1
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|1 : 1
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|1 : 0
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0