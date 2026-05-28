Зверев — новый фаворит «Ролан Гаррос» после вылета Синнера. На поражение итальянца в матче с Серундоло был коэффициент 20.0

Первая ракетка мира Янник Синнер сенсационно проиграл во втором круге «Ролан Гаррос» аргентинцу Хуану-Мануэлю Серундоло. Перед матчем на победу 56-го номера рейтинга букмекеры давали коэффициент 20.0, а по ходу игры он превышал 100.0.

Синнер выиграл две первые партии со счетом 6:3, 6:2, а в третьей лидировал 5:1 и был в четырех очках от победы, однако внезапные проблемы с самочувствием не позволили ему довести матч до победы — 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.

До этой встречи Янник выиграл 30 матчей подряд, в которых отдал всего три сета, и взял пять титулов. На его триумф на «Ролан Гаррос» перед началом соревнований принимались ставки по коэффициенту 1.42.

Новым фаворитом второго в сезоне турнира «Большого шлема» стал третий номер рейтинга Александр Зверев, который прежде никогда не побеждал на «мейджорах». В третьем круге немец сыграет с французом Алисом, а в четвертом раунде может встретиться с Кареном Хачановым.

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