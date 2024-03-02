«Валенсия» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 2 марта 2024 года
2 марта на стадионе «Месталья» сыграют «Валенсия» и мадридский «Реал». Стартовый свисток Хесуса Хиля Мансано прозвучит в 23.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок 27-го тура чемпионата Испании в прямом эфире.
Букмекеры склоняются к победе мадридцев: поставить на гостей можно с коэффициентом 1.67, что составляет около 55% вероятности. Успех «Валенсии» оценили в 5.32 (19%). Ничью предложили с котировкой 3.89 (26%).
В прошлом сезоне «летучие мыши» выиграли у «Реала» на «Месталье» (1:0). Опция 1X доступна за 2.28.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.83. В первом круге Винисиус и компания расправились с оранжевыми (5:1).
Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.98. Обратный рынок дали за 1.82.
Прогноз и ставка на матч «Валенсия» — «Реал»
После травмы Джуда Беллингема голы давались мадридцам с трудом: сливочные ни разу не отличились больше одного раза за 90 минут. Для побед над «Лейпцигом» и «Севильей» этого хватило, а вот с «Райо Вальекано» очки пришлось разделить (1:1). На прошлой неделе Карло Анчелотти лишился еще и Хоселу, так что вариантов для усиления атаки стало еще меньше. Поэтому повторение результативности из разборки соперников на «Сантьяго Бернабеу» в первом круге маловероятно. А вот за прекращение 20-матчевой серии без поражений в ла лиге переживать вряд ли стоит: в четырех предыдущих встречах «летучие мыши» обыграли только осевшую на дне таблицы «Альмерию» (2:1).
Рекомендуемая ставка: «Реал» не уступит и ТМ 2.5 мяча за 2.12.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
2
|Зенит
|19
|11
|4
|4
|35-17
|37
|
3
|Динамо
|19
|9
|8
|2
|31-23
|35
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Спартак
|19
|9
|4
|6
|27-24
|31
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|30-25
|31
|
7
|Рубин
|19
|8
|5
|6
|18-22
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
10
|Пари НН
|19
|7
|4
|8
|16-17
|25
|
11
|Факел
|19
|5
|7
|7
|16-20
|22
|
12
|Ахмат
|19
|5
|5
|9
|19-23
|20
|
13
|Урал
|19
|5
|4
|10
|18-29
|19
|
14
|Оренбург
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
15
|Балтика
|19
|3
|5
|11
|12-24
|14
|
16
|Сочи
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|8.03
|14:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 2
|8.03
|18:30
|
Ростов – Краснодар
|2 : 1
|9.03
|14:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|9.03
|16:30
|
Рубин – Пари НН
|- : -
|9.03
|19:00
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|10.03
|14:00
|
Оренбург – Балтика
|- : -
|10.03
|16:30
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|10.03
|19:00
|
Спартак – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|16
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5