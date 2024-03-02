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2 марта, 14:15

«Валенсия» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 2 марта 2024 года

Прогноз на матч ла лиги «Валенсия» — «Реал» 2 марта 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Дани Карвахаль и Родриго («Реал Мадрид»).
Фото Global Look Press

2 марта на стадионе «Месталья» сыграют «Валенсия» и мадридский «Реал». Стартовый свисток Хесуса Хиля Мансано прозвучит в 23.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок 27-го тура чемпионата Испании в прямом эфире.

Испания. Ла Лига. 27-й тур
02 мар, 23:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
2:2
Реал

Букмекеры склоняются к победе мадридцев: поставить на гостей можно с коэффициентом 1.67, что составляет около 55% вероятности. Успех «Валенсии» оценили в 5.32 (19%). Ничью предложили с котировкой 3.89 (26%).

В прошлом сезоне «летучие мыши» выиграли у «Реала» на «Месталье» (1:0). Опция 1X доступна за 2.28.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.83. В первом круге Винисиус и компания расправились с оранжевыми (5:1).

Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.98. Обратный рынок дали за 1.82.

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Прогноз и ставка на матч «Валенсия» — «Реал»

После травмы Джуда Беллингема голы давались мадридцам с трудом: сливочные ни разу не отличились больше одного раза за 90 минут. Для побед над «Лейпцигом» и «Севильей» этого хватило, а вот с «Райо Вальекано» очки пришлось разделить (1:1). На прошлой неделе Карло Анчелотти лишился еще и Хоселу, так что вариантов для усиления атаки стало еще меньше. Поэтому повторение результативности из разборки соперников на «Сантьяго Бернабеу» в первом круге маловероятно. А вот за прекращение 20-матчевой серии без поражений в ла лиге переживать вряд ли стоит: в четырех предыдущих встречах «летучие мыши» обыграли только осевшую на дне таблицы «Альмерию» (2:1).

Рекомендуемая ставка: «Реал» не уступит и ТМ 2.5 мяча за 2.12.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Валенсия
ФК Реал
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«Зенит» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 2 марта 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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