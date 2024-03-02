2 марта на стадионе «Месталья» сыграют «Валенсия» и мадридский «Реал». Стартовый свисток Хесуса Хиля Мансано прозвучит в 23.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок 27-го тура чемпионата Испании в прямом эфире.

Букмекеры склоняются к победе мадридцев: поставить на гостей можно с коэффициентом 1.67, что составляет около 55% вероятности. Успех «Валенсии» оценили в 5.32 (19%). Ничью предложили с котировкой 3.89 (26%).

В прошлом сезоне «летучие мыши» выиграли у «Реала» на «Месталье» (1:0). Опция 1X доступна за 2.28.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.83. В первом круге Винисиус и компания расправились с оранжевыми (5:1).

Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.98. Обратный рынок дали за 1.82.

Прогноз и ставка на матч «Валенсия» — «Реал»

После травмы Джуда Беллингема голы давались мадридцам с трудом: сливочные ни разу не отличились больше одного раза за 90 минут. Для побед над «Лейпцигом» и «Севильей» этого хватило, а вот с «Райо Вальекано» очки пришлось разделить (1:1). На прошлой неделе Карло Анчелотти лишился еще и Хоселу, так что вариантов для усиления атаки стало еще меньше. Поэтому повторение результативности из разборки соперников на «Сантьяго Бернабеу» в первом круге маловероятно. А вот за прекращение 20-матчевой серии без поражений в ла лиге переживать вряд ли стоит: в четырех предыдущих встречах «летучие мыши» обыграли только осевшую на дне таблицы «Альмерию» (2:1).

Рекомендуемая ставка: «Реал» не уступит и ТМ 2.5 мяча за 2.12.