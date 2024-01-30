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«Ноттингем» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 30 января 2024 года

Прогноз на матч АПЛ «Ноттингем» — «Арсенал» 30 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Кай Хаверц («Арсенал»).
Фото Global Look Press

«Арсенал» в 22-м туре чемпионата Англии сойдется с «Ноттингемом», который в этом сезоне сосредоточен на борьбе за выживание. Игра пройдет 30 января на стадионе «Сити Граунд». Стартовый свисток арбитра Саймона Хупера прозвучит в 22.30 по московскому времени. В России легально не показывают АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 22-й тур
30 янв, 22:30. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
Арсенал

Букмекеры отдали предпочтение гостям: поставить на «канониров» можно с коэффициентом 1.40, что составляет примерно 70% вероятности. Выигрыш «лесников» предложен с котировкой 7.90 (11%) — это наименее вероятный исход встречи. Ничья доступна за 4.90 (19%).

Три последних поединка команд на «Сити Граунд» закончились в пользу хозяев. Поставить на то, что в предстоящем матче «Ноттингем» хотя бы не уступит, можно за 3.00.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты игры подчеркивают превосходство «Арсенала»:

• 2:0 — за 7.00;

• 1:0 — за 8.00;

• 2:1 и 3:0 — за 9.00.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.70, ТМ 2.5 — в 2.20.

Рынок на обмен голами предложен за 1.95, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.87.

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Прогноз и ставка на матч «Ноттингем» — «Арсенал»

Хозяева вполне способны выступить неплохо: в этом сезоне они отличились в девяти из 12 домашних игр во всех турнирах, а в предыдущих трех встречах с «Арсеналом» на «Сити Граунд» праздновали успех. К тому же «канониры» находятся не в лучшем состоянии — уступили в половине из последних восьми поединков во всех соревнованиях при всего двух победах. На ноль подопечные Микеля Артеты сыграли всего дважды в прошлых 10 матчах.

Рекомендуемая ставка: «Ноттингем» забьет за 1.80.

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«Сибирь» — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ 30 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
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