«Арсенал» в 22-м туре чемпионата Англии сойдется с «Ноттингемом», который в этом сезоне сосредоточен на борьбе за выживание. Игра пройдет 30 января на стадионе «Сити Граунд». Стартовый свисток арбитра Саймона Хупера прозвучит в 22.30 по московскому времени. В России легально не показывают АПЛ.

Букмекеры отдали предпочтение гостям: поставить на «канониров» можно с коэффициентом 1.40, что составляет примерно 70% вероятности. Выигрыш «лесников» предложен с котировкой 7.90 (11%) — это наименее вероятный исход встречи. Ничья доступна за 4.90 (19%).

Три последних поединка команд на «Сити Граунд» закончились в пользу хозяев. Поставить на то, что в предстоящем матче «Ноттингем» хотя бы не уступит, можно за 3.00.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты игры подчеркивают превосходство «Арсенала»:

• 2:0 — за 7.00;

• 1:0 — за 8.00;

• 2:1 и 3:0 — за 9.00.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.70, ТМ 2.5 — в 2.20.

Рынок на обмен голами предложен за 1.95, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.87.

Прогноз и ставка на матч «Ноттингем» — «Арсенал»

Хозяева вполне способны выступить неплохо: в этом сезоне они отличились в девяти из 12 домашних игр во всех турнирах, а в предыдущих трех встречах с «Арсеналом» на «Сити Граунд» праздновали успех. К тому же «канониры» находятся не в лучшем состоянии — уступили в половине из последних восьми поединков во всех соревнованиях при всего двух победах. На ноль подопечные Микеля Артеты сыграли всего дважды в прошлых 10 матчах.

Рекомендуемая ставка: «Ноттингем» забьет за 1.80.