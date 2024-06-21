21 июня во втором туре Евро-2024 Польша сыграет против Австрии. Начало встречи на Олимпийском стадионе в Берлине — 19.00 по московскому времени. Турецкий судья Халил Мелер проследит за порядком на поле. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» с 21.30 мск. Другие соперники команд по квартету — Нидерланды и Франция.

Букмекеры сулят три очка парням Ральфа Рангника. На победу австрийцев представлен коэффициент 2.21, что соответствует примерно 45% вероятности. Ничья доступна за 3.49 (27%), выигрыш поляков — за 3.44 (28%).

На первые набранные очки командой Роберта Левандовски (Х2) предложено сыграть за 1.74.

Триумф красно-бело-красных с форой 0) указан в линии с котировкой 1.58. Та же опция на «Орлов» — за 2.43.

Поставить на первый гол в исполнении номинальных хозяев можно за 2.32. На то, что счет откроет Австрия, — за 1.80. Вариант «никто» дали за 12.0.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.97, ТМ 2.5 — в 1.86. «Обе забьют» идет за 1.77, обратный рынок — за 2.08.

Эксперты считают, что наиболее вероятен ничейный результат — 1:1. На него предложили котировку 6.33.