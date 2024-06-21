22 июня во втором туре ЧЕ-2024 Нидерланды столкнутся с Францией. Игра состоится на «Ред Булл Арене» в Лейпциге в 22.00 по московскому времени. Поединок обслужит рефери из Англии Энтони Тейлор. В прямом эфире его покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск. Другие соперники по квартету В — Австрия и Польша, у которых нет набранных очков.

Аналитики назвали команду Дидье Дешама фаворитом поединка. На победу Франции можно поставить с коэффициентом 2.27, что составляет около 43% вероятности. Ничья в основное время дана за 3.45 (28%), а успех Нидерландов — за близкие 3.35 (29%).

Парни Роналда Кумана победили в трех встречах подряд. На их непоражение в следующей игре можно сыграть за 1.70.

Тотал больше 2.5 мяча в предстоящем матче доступен за 2.01, ТМ 2.5 — за 1.83.

Обмен голами можно взять за 1.82, обратный рынок — за 2.02.

Самый вероятный счет, по мнению экспертов, — 1:1 за 6.32.

Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Франция

В пяти из семи последних игр Нидерландов на Евро влетело как минимум три мяча. «Оранжевые» победили в шести из семи предыдущих официальных поединков. Франция также демонстрирует высокую результативность, отличилась как минимум дважды в пяти из семи последних официальных встреч и выиграла в восьми из девяти предыдущих матчей. Из-за перелома носа появление Килиана Мбаппе на поле «Ред Булл Арены» в Лейпциге до сих пор под вопросом, но и без него будет кому забивать.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 2.01.