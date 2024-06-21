Нидерланды — Франция: соперники проведут мастер-класс по красивым голам даже без Мбаппе
22 июня во втором туре ЧЕ-2024 Нидерланды столкнутся с Францией. Игра состоится на «Ред Булл Арене» в Лейпциге в 22.00 по московскому времени. Поединок обслужит рефери из Англии Энтони Тейлор. В прямом эфире его покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск. Другие соперники по квартету В — Австрия и Польша, у которых нет набранных очков.
Аналитики назвали команду Дидье Дешама фаворитом поединка. На победу Франции можно поставить с коэффициентом 2.27, что составляет около 43% вероятности. Ничья в основное время дана за 3.45 (28%), а успех Нидерландов — за близкие 3.35 (29%).
Парни Роналда Кумана победили в трех встречах подряд. На их непоражение в следующей игре можно сыграть за 1.70.
Тотал больше 2.5 мяча в предстоящем матче доступен за 2.01, ТМ 2.5 — за 1.83.
Обмен голами можно взять за 1.82, обратный рынок — за 2.02.
Самый вероятный счет, по мнению экспертов, — 1:1 за 6.32.
Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Франция
В пяти из семи последних игр Нидерландов на Евро влетело как минимум три мяча. «Оранжевые» победили в шести из семи предыдущих официальных поединков. Франция также демонстрирует высокую результативность, отличилась как минимум дважды в пяти из семи последних официальных встреч и выиграла в восьми из девяти предыдущих матчей. Из-за перелома носа появление Килиана Мбаппе на поле «Ред Булл Арены» в Лейпциге до сих пор под вопросом, но и без него будет кому забивать.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 2.01.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -