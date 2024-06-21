Нидерланды — Франция: где смотреть матч чемпионата Европы 22 июня 2024 года онлайн в прямом эфире
22 июня Нидерланды сыграют с Францией во втором туре Евро-2024. Встреча на «Ред Булл Арене» в Лейпциге начнется по свистку английского рефери Энтони Тейлора в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» стартует в 21.45 мск. В другом матче группы D столкнутся Польша и Австрия, у которых нет набранных очков.
Номинальные гости — фавориты, считают аналитики. На успех коллектива Дидье Дешама они выставили коэффициент 2.27, что соответствует 43% вероятности. Итоговая ничья дана за 3.45 (28%), триумф «Оранжевых» — за схожие 3.35 (29%).
Парни Роналда Кумана победили в трех встречах подряд. На их непоражение в следующей игре можно сыграть за 1.70.
Фора (0) на выигрыш Нидерландов получила котировку 2.34. Идентичный рынок на «Трехцветных» — 1.62.
Тотал больше 2.5 мяча в предстоящем матче доступен за 2.01, ТМ 2.5 — за 1.83.
Франция отличилась минимум дважды в пяти из семи прошлых официальных встреч. ИТБ 1.5 гола на друзей Килиана Мбаппе дан за 2.24.
«Обе забьют» можно взять за 1.82, обратный вариант — за 2.02.
Самый вероятный счет, по мнению экспертов, — 1:1 за 6.32.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -