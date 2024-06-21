22 июня Нидерланды сыграют с Францией во втором туре Евро-2024. Встреча на «Ред Булл Арене» в Лейпциге начнется по свистку английского рефери Энтони Тейлора в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» стартует в 21.45 мск. В другом матче группы D столкнутся Польша и Австрия, у которых нет набранных очков.

Номинальные гости — фавориты, считают аналитики. На успех коллектива Дидье Дешама они выставили коэффициент 2.27, что соответствует 43% вероятности. Итоговая ничья дана за 3.45 (28%), триумф «Оранжевых» — за схожие 3.35 (29%).

Парни Роналда Кумана победили в трех встречах подряд. На их непоражение в следующей игре можно сыграть за 1.70.

Фора (0) на выигрыш Нидерландов получила котировку 2.34. Идентичный рынок на «Трехцветных» — 1.62.

Тотал больше 2.5 мяча в предстоящем матче доступен за 2.01, ТМ 2.5 — за 1.83.

Франция отличилась минимум дважды в пяти из семи прошлых официальных встреч. ИТБ 1.5 гола на друзей Килиана Мбаппе дан за 2.24.

«Обе забьют» можно взять за 1.82, обратный вариант — за 2.02.

Самый вероятный счет, по мнению экспертов, — 1:1 за 6.32.