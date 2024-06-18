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Франция даже без Мбаппе сильнее Нидерландов. «Оранжевые» часто проваливали очные матчи в последние годы

Прогноз и ставка на матч чемпионата Европы Нидерланды — Франция 21 июня 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Килиан Мбаппе.
Фото Getty Images
Килиан сломал нос в первом туре.

21 июня во втором туре группового этапа чемпионата Европы встретятся лидеры квартета D — Нидерланды и Франция. Обе команды начали турнир с побед. Вместе с ними борьбу за выход в плей-офф ведут Австрия и Польша. Игра состоится на «Ред Булл Арене» в Лейпциге и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.00 мск покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч» Футбол 1?.

Чемпионат Европы. Группа D
21 июн, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
Нидерланды
Франция

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Нидерланды — Франция 21 июня 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET считают, что у «Трехцветных» больше шансов на успех: поставить на них можно с коэффициентом 2.25, что составляет примерно 43% вероятности. Выигрыш Нидерландов предложен с котировкой 3.30 (30%), ничья идет за чуть большие 3.45 (27%).

Команды пересекались и в отборочном турнире — оба матча закончились в пользу французов (4:0 и 2:1). Вероятность непоражения «Оранжевых» в предстоящем поединке (Х2) оценена в 1.65.

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Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство подопечных Дидье Дешама:

• 1:1 — за 7.00;

• 1:0 — за 8.50;

• 2:1 — за 9.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.90, ТМ 2.5 доступен с таким же коэффициентом.

Рынок на обмен результативными ударами дан за 1.70, опция «обе забьют — нет» идет за 2.17.

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Нидерланды — Франция: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 21 июня 2024 года

Команды стартовали с побед с преимуществом в один мяч, благодаря чему единолично возглавили группу D. Голландцы не без проблем обыграли Польшу: заменивший травмированного Роберта Левандовски Адам Букса вывел «Орлов» вперед уже на 16-й минуте, на что «Оранжевые» до перерыва ответили точным ударом Коди Гакпо. Нидерланды долгое время не могли дожать оппонента, но уже на 83-й минуте вышедший на замену Ваут Вегхорст избавил команду от необязательной ничьей с андердогом.

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Французы тоже провели не самый простой матч против Австрии. Единственный гол в ворота Патрика Пенца залетел от своего же — защитник Максимилиан Вебер неудачно подставил голову под наброс Килиана Мбаппе на финише первого тайма и срезал мяч в ворота. В конце встречи «Трехцветные» еще и лишились своей главной звезды — Мбаппе сломал нос в борьбе с Кевином Дансо и теперь точно пропустит игру с голландцами. По информации французского RMC Sport, новичок «Реала», скорее всего, вернется на поле уже в 1/8 финала.

«В ближайшие дни он пройдет курс лечения без срочной операции. Будет изготовлена маска для того, чтобы 10-й номер сборной Франции мог вернуться на поле после определенного периода, посвященного лечению», — говорится в пресс-релизе Федерации футбола Франции.

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Предстоящий матч, вероятно, станет ключевым с точки зрения борьбы за первое место в группе. Благодаря победам в первом туре сборные сейчас возглавляют квартет — победитель очного поединка обеспечит себе место в плей-офф. При этом проигравшего будет ждать острая борьба в последнем туре, особенно в случае победы Австрии или Польши в их встрече.

Нидерланды — Франция: статистика личных встреч

Команды встречались в квалификационном турнире, где французы дважды обыграли соперника (2:1 и 4:0). При этом в целом серьезного преимущества в личных встречах нет ни у одной из сборных. Из 30 встреч 15 закончились в пользу Франции, 11 остались за Нидерландами.

Травмы и дисквалификации перед матчем Нидерланды — Франция

У французов точно игру пропустит Килиан Мбаппе, который, возможно, вылетел до конца группового этапа.

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У голландцев реально возвращение после травмы нападающего Брайана Бробби, который не был готов к старту чемпионата Европы.

Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Франция

Французы даже без травмированного Мбаппе выглядят фаворитами. Подопечные Дидье Дешама очень стабильно выступают на крупных турнирах и на текущем Евро тоже являются претендентами на титул. В четырех последних кампаниях (два Евро и два ЧМ) «Трехцветные» трижды играли в финале и в 2018-м даже стали чемпионами мира.

Голландцы же испарились из числа основных фаворитов: после бронзы ЧМ-2014 пропустили два мундиаля, а их наивысшим достижением оказался четвертьфинал на последнем мировом первенстве. К тому же Франция имеет преимущество в последних встречах с «Оранжевыми» — семь побед в восьми матчах.

Рекомендуемая ставка: победа Франции за 2.25.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
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