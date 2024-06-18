Франция даже без Мбаппе сильнее Нидерландов. «Оранжевые» часто проваливали очные матчи в последние годы
21 июня во втором туре группового этапа чемпионата Европы встретятся лидеры квартета D — Нидерланды и Франция. Обе команды начали турнир с побед. Вместе с ними борьбу за выход в плей-офф ведут Австрия и Польша. Игра состоится на «Ред Булл Арене» в Лейпциге и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.00 мск покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч» Футбол 1?.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Нидерланды — Франция 21 июня 2024 года
Аналитики букмекерской компании FONBET считают, что у «Трехцветных» больше шансов на успех: поставить на них можно с коэффициентом 2.25, что составляет примерно 43% вероятности. Выигрыш Нидерландов предложен с котировкой 3.30 (30%), ничья идет за чуть большие 3.45 (27%).
Команды пересекались и в отборочном турнире — оба матча закончились в пользу французов (4:0 и 2:1). Вероятность непоражения «Оранжевых» в предстоящем поединке (Х2) оценена в 1.65.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство подопечных Дидье Дешама:
• 1:1 — за 7.00;
• 1:0 — за 8.50;
• 2:1 — за 9.00.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.90, ТМ 2.5 доступен с таким же коэффициентом.
Рынок на обмен результативными ударами дан за 1.70, опция «обе забьют — нет» идет за 2.17.
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Нидерланды — Франция: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 21 июня 2024 года
Команды стартовали с побед с преимуществом в один мяч, благодаря чему единолично возглавили группу D. Голландцы не без проблем обыграли Польшу: заменивший травмированного Роберта Левандовски Адам Букса вывел «Орлов» вперед уже на 16-й минуте, на что «Оранжевые» до перерыва ответили точным ударом Коди Гакпо. Нидерланды долгое время не могли дожать оппонента, но уже на 83-й минуте вышедший на замену Ваут Вегхорст избавил команду от необязательной ничьей с андердогом.
Французы тоже провели не самый простой матч против Австрии. Единственный гол в ворота Патрика Пенца залетел от своего же — защитник Максимилиан Вебер неудачно подставил голову под наброс Килиана Мбаппе на финише первого тайма и срезал мяч в ворота. В конце встречи «Трехцветные» еще и лишились своей главной звезды — Мбаппе сломал нос в борьбе с Кевином Дансо и теперь точно пропустит игру с голландцами. По информации французского RMC Sport, новичок «Реала», скорее всего, вернется на поле уже в 1/8 финала.
«В ближайшие дни он пройдет курс лечения без срочной операции. Будет изготовлена маска для того, чтобы 10-й номер сборной Франции мог вернуться на поле после определенного периода, посвященного лечению», — говорится в пресс-релизе Федерации футбола Франции.
Предстоящий матч, вероятно, станет ключевым с точки зрения борьбы за первое место в группе. Благодаря победам в первом туре сборные сейчас возглавляют квартет — победитель очного поединка обеспечит себе место в плей-офф. При этом проигравшего будет ждать острая борьба в последнем туре, особенно в случае победы Австрии или Польши в их встрече.
Нидерланды — Франция: статистика личных встреч
Команды встречались в квалификационном турнире, где французы дважды обыграли соперника (2:1 и 4:0). При этом в целом серьезного преимущества в личных встречах нет ни у одной из сборных. Из 30 встреч 15 закончились в пользу Франции, 11 остались за Нидерландами.
Травмы и дисквалификации перед матчем Нидерланды — Франция
У французов точно игру пропустит Килиан Мбаппе, который, возможно, вылетел до конца группового этапа.
У голландцев реально возвращение после травмы нападающего Брайана Бробби, который не был готов к старту чемпионата Европы.
Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Франция
Французы даже без травмированного Мбаппе выглядят фаворитами. Подопечные Дидье Дешама очень стабильно выступают на крупных турнирах и на текущем Евро тоже являются претендентами на титул. В четырех последних кампаниях (два Евро и два ЧМ) «Трехцветные» трижды играли в финале и в 2018-м даже стали чемпионами мира.
Голландцы же испарились из числа основных фаворитов: после бронзы ЧМ-2014 пропустили два мундиаля, а их наивысшим достижением оказался четвертьфинал на последнем мировом первенстве. К тому же Франция имеет преимущество в последних встречах с «Оранжевыми» — семь побед в восьми матчах.
Рекомендуемая ставка: победа Франции за 2.25.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4