«В гостях «быкам» будет важнее разрушить игру соперника». Прогноз Нагучева на матч «Зенит» — «Краснодар»

12 апреля «Зенит» и «Краснодар» сыграют в матче 24-го тура РПЛ, игра начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на встречу, которая пройдет на «Газпром Арене», дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

12 апреля, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

В какой форме «Зенит»

На этой неделе «Зенит» ожидали два сложнейших матча — со «Спартаком» за место в финале Пути регионов FONBET Кубка России и с «Краснодаром» за первую строчку в таблице РПЛ. Первый экзамен сине-бело-голубые провалили, уступив москвичам в серии пенальти. Сложилось впечатление, что Сергей Семак никак не мог выкинуть из головы воскресную встречу с «Краснодаром», поэтому в стартовом составе на дерби двух столиц не оказалось Игоря Дивеева, Максима Глушенкова, Александра Соболева и Джона Джона. Все появились на поле во втором тайме, однако время было потеряно. Семь ударов принесли только 0,63 xG — худший показатель команды в домашних матчах текущего сезона. В серии пенальти свои удары не реализовали Андрей Мостовой и Даниил Кондаков. Прервалась серия из 22 официальных матчей с хотя бы одним забитым мячом.

Теперь можно сосредоточиться на чемпионате, где отставание от «Краснодара» составляет всего одно очко. Ситуация могла быть иной, если бы не неожиданное поражение от «Оренбурга» 8 марта (1:2). Тогда зенитовцы не реализовали два пенальти, один из которых на 96-й минуте был добыт усилиями Мостового. В последнем туре подопечные Семака добились тяжелой домашней победы над «Крыльями Советов» (2:1), а Соболев довел свою результативную серию до четырех туров.

В какой форме «Краснодар»

Действующие чемпионы страны, в отличие от «Зенита», продолжают погоню за золотым дублем. В среду «быки» разошлись миром с московским «Динамо» в первом финальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:0). На 96-й минуте бело-голубые поразили ворота Станислава Агкацева, но после вмешательства ВАР гол был отменен из-за минимального офсайда. Сразу пяти своим основным футболистам Мурад Мусаев предоставил возможность провести только один тайм: Джону Кордобе, Витору Тормене, Диего Косте, Джованни Гонсалесу и Лукасу Оласе. Очевидно, что тренер держал в голове предстоящий матч с «Зенитом», поэтому не хотел, чтобы команда устала в полном составе. Всего один удар в створ ворот — посредственный показатель для «Краснодара», однако нулевая ничья в гостях выглядит неплохим результатом в двухраундовом противостоянии.

В последнем туре РПЛ «быки» добились тяжелейшей гостевой победы над «Ахматом» (1:0). Единственный гол на 86-й минуте забил Кордоба — лучший бомбардир чемпионата (14 мячей). В дополнительное время красную карточку получил Александр Черников, который будет вынужден пропустить матч в Петербурге. У «Краснодара» лучшая в РПЛ разница забитых и пропущенных мячей — плюс 32. В 23 турах подопечные Мусаева только дважды не забили ни одного гола за матч, но оба случая пришлись еще на сентябрь.

«Зенит» — «Краснодар»: статистика личных встреч

В первом круге текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» добился гостевой победы со счетом 2:0. По голу и ассисту оформили Максим Глушенков и Луис Энрике. Зимой команды встречались в товарищеских играх в ОАЭ. В первом случае «Краснодар» был сильнее в классическом формате со счетом 3:0, во втором, 120-минутном матче, петербуржцы выиграли 1:0.

Прогноз Романа Нагучева на матч «Зенит» — «Краснодар» 12 апреля

«Есть ощущение, что в матче «Зенит» — «Краснодар» будет очень много фолов. Между командами всего одно очко, никто не захочет уступать. Нас ждет бескомпромиссная игра. «Краснодар» и сам очень любит фолить, нарушениями изобилуют и его очные противостояния с петербуржцами. В гостях «быкам» будет важнее разрушить игру соперника, нежели самому создать что-то свое. Именно поэтому ставка на то, что «Краснодар» допустит больше фолов, чем «Зенит», — наиболее рациональная. Что касается исхода, то здесь больше напрашивается ничья», — считает Нагучев.

В букмекерской компании FONBET на то, что «Краснодар» наберет больше фолов, чем «Зенит», с форой (-5.5), можно поставить за 1.85.

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