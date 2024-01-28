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«Фиорентина» — «Интер»: прогноз на матч серии А 28 января 2024 года

Прогноз на матч серии А «Фиорентина» — «Интер» 28 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Лаутаро Мартинес («Интер»).
Фото Global Look Press

28 января «Фиорентина» и «Интер» сыграют в 22-м туре серии А. Встреча на стадионе «Артемио Франки» стартует в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» с 22.40 мск. Команды рассудит арбитр Джанлука Аурелиано.

Италия. Серия А. 22-й тур
28 янв, 22:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Интер

Аналитики назвали «Интер» фаворитом. Победу гостей можно взять с коэффициентом 1.89, вероятность этого результата — около 51%. «Мирный» исход оценен за 3.64 (26%), успех «Фиорентины» — за 4.14 (23%).

Нерадзурри не проиграли в 15 из 17 последних матчей с «фиалками» в серии А. Смогут ли хозяева сломать тренд? На их поединок без поражения (1Х) можно сыграть за 1.97.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.89. ТМ 2.5 — за 1.87. Обмен голами идет за 1.80. Обратный рынок доступен по 1.98.

Наиболее вероятный счет — 1:1. Аналитики представили на него коэффициент 6.71.

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Прогноз и ставка на матч «Фиорентина» — «Интер»

«Фиалки» попали в черную полосу — четыре поединка без побед, из них два поражения и всего два гола за этот отрезок. При этом парни Винченцо Итальяно забили только 29 мячей за 20 туров — у «Интера» аж на 20 результативных ударов больше. Кроме того, нерадзурри не проиграли «Фиорентине» в 15 из 17 прошлых столкновений.

Команда Симоне Индзаги отличилась минимум дважды в шести из семи последних туров. На выезде у миланцев тоже все прекрасно — 11 встреч без поражений при девяти победах. Несмотря на четвертую строчку в таблице, у «фиалок» ничтожно мало шансов против такого «Интера».

Рекомендуемая ставка: победа гостей за 1.89.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Фиорентина
Серия А
0
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«Лацио» — «Наполи»: прогноз на матч серии А 28 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
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