28 января «Фиорентина» и «Интер» сыграют в 22-м туре серии А. Встреча на стадионе «Артемио Франки» стартует в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» с 22.40 мск. Команды рассудит арбитр Джанлука Аурелиано.

Аналитики назвали «Интер» фаворитом. Победу гостей можно взять с коэффициентом 1.89, вероятность этого результата — около 51%. «Мирный» исход оценен за 3.64 (26%), успех «Фиорентины» — за 4.14 (23%).

Нерадзурри не проиграли в 15 из 17 последних матчей с «фиалками» в серии А. Смогут ли хозяева сломать тренд? На их поединок без поражения (1Х) можно сыграть за 1.97.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.89. ТМ 2.5 — за 1.87. Обмен голами идет за 1.80. Обратный рынок доступен по 1.98.

Наиболее вероятный счет — 1:1. Аналитики представили на него коэффициент 6.71.

Прогноз и ставка на матч «Фиорентина» — «Интер»

«Фиалки» попали в черную полосу — четыре поединка без побед, из них два поражения и всего два гола за этот отрезок. При этом парни Винченцо Итальяно забили только 29 мячей за 20 туров — у «Интера» аж на 20 результативных ударов больше. Кроме того, нерадзурри не проиграли «Фиорентине» в 15 из 17 прошлых столкновений.

Команда Симоне Индзаги отличилась минимум дважды в шести из семи последних туров. На выезде у миланцев тоже все прекрасно — 11 встреч без поражений при девяти победах. Несмотря на четвертую строчку в таблице, у «фиалок» ничтожно мало шансов против такого «Интера».

Рекомендуемая ставка: победа гостей за 1.89.