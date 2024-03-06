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Сегодня, 16:15

ЦСКА — «Локомотив»: где смотреть матч Кубка Гагарина 6 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Гагарина ЦСКА — «Локомотив» 6 марта 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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ЦСКА — «Локомотив», третий матч в серии.
Фото Официальный сайт ЦСКА

6 марта ЦСКА и «Локомотив» схлестнутся в четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина, на данный момент минимальное преимущество на стороне команды из Ярославля (2:1). Игра пройдет на московской «ЦСКА Арене», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.15 мск.

Игроки ЦСКА. ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на матч Кубка Гагарина 6 марта 2024 года

Букмекеры не выявили однозначного фаворита: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.41, это около 40% вероятности. Успех железнодорожников предложен с котировкой 2.65 (36%), ничья доступна за 3.90 (24%).

Триумф армейцев с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.84, этот рынок на «Локомотив» дан за 1.98.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.77, Ф2(0) — за 1.94;

• Ф1(-1.5) — за 3.70, Ф2(+1.5) — за 1.29.

Игроки &laquo;Спартака&raquo;. «Северсталь» — «Спартак»: прогноз на матч Кубка Гагарина 6 марта 2024 года

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 2.23, ТМ 4.5 — в 1.66.

Комбинированный вариант на победу ЦСКА и тотал меньше 5.5 гола доступен за привлекательные 2.95.

В прошлом поединке командам не хватило основного времени: наличие овертайма в предстоящей встрече можно взять за 3.50. Обратный рынок идет за 1.26.

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«Автомобилист» — «Ак Барс»: где смотреть матч Кубка Гагарина 6 марта 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 19 11 6 2 29-15 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
5
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
6
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
7
 ЦСКА 19 7 8 4 32-25 29
8
 Кр. Советов 19 8 5 6 36-29 29
9
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
10
 Ростов 19 6 6 7 26-29 24
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 - : -
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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