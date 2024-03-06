6 марта ЦСКА и «Локомотив» схлестнутся в четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина, на данный момент минимальное преимущество на стороне команды из Ярославля (2:1). Игра пройдет на московской «ЦСКА Арене», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.15 мск.

Букмекеры не выявили однозначного фаворита: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.41, это около 40% вероятности. Успех железнодорожников предложен с котировкой 2.65 (36%), ничья доступна за 3.90 (24%).

Триумф армейцев с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.84, этот рынок на «Локомотив» дан за 1.98.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.77, Ф2(0) — за 1.94;

• Ф1(-1.5) — за 3.70, Ф2(+1.5) — за 1.29.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 2.23, ТМ 4.5 — в 1.66.

Комбинированный вариант на победу ЦСКА и тотал меньше 5.5 гола доступен за привлекательные 2.95.

В прошлом поединке командам не хватило основного времени: наличие овертайма в предстоящей встрече можно взять за 3.50. Обратный рынок идет за 1.26.