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Сегодня, 10:15

«Северсталь» — «Спартак»: прогноз на матч Кубка Гагарина 6 марта 2024 года

Прогноз на матч Кубка Гагарина «Северсталь» — «Спартак» 6 марта 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Спартака».
Фото Официальный сайт «Спартака»

6 марта «Северсталь» и «Спартак» сойдутся в четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина, после трех игр минимальное преимущество на стороне красно-белых. Поединок пройдет в Череповце на арене «Ледовый дворец», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-сервис «Кинопоиск». Старт эфира — в 19.20 мск.

Юрген Клопп и&nbsp;Алексис Макаллистер (&laquo;Ливерпуль&raquo;). Клопп потерял Салаха, Алиссона, Жоту и Трента. У «Спарты» есть шанс выбить «Ливерпуль» из Лиги Европы?

Букмекеры назвали шансы соперников примерно равными: победа хозяев в основное время предложена с котировкой 2.37, что составляет приблизительно 41% вероятности. Выигрыш москвичей можно взять за 2.60 (37%), котировка на ничью — 4.10 (22%).

Триумф подопечных Андрея Козырева с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.84, этот рынок на гостей идет за 1.98.

Также представлен большой выбор ставок на успех любой из команд с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.78, Ф2(0) — за 1.93;

• Ф1(-1.5) — за 3.30, Ф2(+1.5) — за 1.34.

Тотал больше 4.5 гола дан за 1.54, ТМ 4.5 — за 2.50.

Вероятность дополнительного времени оценена в 3.70, вариант «овертайма не будет» предложен за 1.23.

Игроки ЦСКА. ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на матч Кубка Гагарина 6 марта 2024 года

Прогноз и ставка на матч «Северсталь» — «Спартак»

«Спартак» — самая забивная команда регулярного чемпионата (3,41 гола в среднем за игру), которая продолжает отличаться чаще всех и в плей-офф (3,67). В трех поединках с «Северсталью» красно-белые оформили 11 шайб и лишь раз — меньше трех за матч. А в семи из 10 предыдущих встреч с череповчанами они сделали минимум три результативных броска.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 1.93.

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ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на матч Кубка Гагарина 6 марта 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 19 11 6 2 29-15 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
5
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
6
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
7
 ЦСКА 19 7 8 4 32-25 29
8
 Кр. Советов 19 8 5 6 36-29 29
9
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
10
 Ростов 19 6 6 7 26-29 24
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 - : -
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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