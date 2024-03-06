6 марта «Северсталь» и «Спартак» сойдутся в четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина, после трех игр минимальное преимущество на стороне красно-белых. Поединок пройдет в Череповце на арене «Ледовый дворец», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-сервис «Кинопоиск». Старт эфира — в 19.20 мск.

Букмекеры назвали шансы соперников примерно равными: победа хозяев в основное время предложена с котировкой 2.37, что составляет приблизительно 41% вероятности. Выигрыш москвичей можно взять за 2.60 (37%), котировка на ничью — 4.10 (22%).

Триумф подопечных Андрея Козырева с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.84, этот рынок на гостей идет за 1.98.

Также представлен большой выбор ставок на успех любой из команд с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.78, Ф2(0) — за 1.93;

• Ф1(-1.5) — за 3.30, Ф2(+1.5) — за 1.34.

Тотал больше 4.5 гола дан за 1.54, ТМ 4.5 — за 2.50.

Вероятность дополнительного времени оценена в 3.70, вариант «овертайма не будет» предложен за 1.23.

Прогноз и ставка на матч «Северсталь» — «Спартак»

«Спартак» — самая забивная команда регулярного чемпионата (3,41 гола в среднем за игру), которая продолжает отличаться чаще всех и в плей-офф (3,67). В трех поединках с «Северсталью» красно-белые оформили 11 шайб и лишь раз — меньше трех за матч. А в семи из 10 предыдущих встреч с череповчанами они сделали минимум три результативных броска.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 1.93.