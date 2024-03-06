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ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на матч Кубка Гагарина 6 марта 2024 года

Прогноз на матч Кубка Гагарина ЦСКА — «Локомотив» 6 марта 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки ЦСКА.
Фото Официальный сайт ЦСКА

6 марта ЦСКА и «Локомотив» проведут четвертый матч в первом раунде Кубка Гагарина — пока минимальное преимущество в серии на стороне железнодорожников (2:1). Игра пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.15 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск».

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Букмекеры считают, что у соперников примерно равные шансы на успех: победа хозяев в основное время предложена с коэффициентом 2.41, вероятность — примерно 40%. Выигрыш команды из Ярославля доступен за 2.65 (36%), ничья идет за 3.90 (24%).

Триумф армейцев с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.84, этот рынок на «Локомотив» дан за 1.98.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.77, Ф2(0) — за 1.94;

• Ф1(-1.5) — за 3.70, Ф2(+1.5) — за 1.29.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 2.23, ТМ 4.5 — в 1.66.

В прошлом поединке командам не хватило основного времени: наличие овертайма в предстоящей встрече можно взять за 3.50. Обратный рынок идет за 1.26.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Локомотив»

Противостояние команд получается упорным: только первая встреча не вызвала вопросов о победителе — армейцы разгромили оппонента (4:0). Следующие два матча закончились в пользу «Локо» с минимальным перевесом (2:1 и 3:2 в овертайме). Вероятно, предстоящая игра снова будет неуступчивой, тем более что москвичам необходим успех, чтобы сохранять шансы на продолжение борьбы в плей-офф. Вдобавок в семи из предыдущих 10 очных поединков ЦСКА и «Локомотива» в основное время было заброшено меньше пяти шайб — как и в текущей серии.

Рекомендуемая ставка: ТМ 4.5 за 1.66.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 19 11 6 2 29-15 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
5
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
6
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
7
 ЦСКА 19 7 8 4 32-25 29
8
 Кр. Советов 19 8 5 6 36-29 29
9
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
10
 Ростов 19 6 6 7 26-29 24
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
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9.03 14:00
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 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
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