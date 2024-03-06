6 марта ЦСКА и «Локомотив» проведут четвертый матч в первом раунде Кубка Гагарина — пока минимальное преимущество в серии на стороне железнодорожников (2:1). Игра пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.15 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Букмекеры считают, что у соперников примерно равные шансы на успех: победа хозяев в основное время предложена с коэффициентом 2.41, вероятность — примерно 40%. Выигрыш команды из Ярославля доступен за 2.65 (36%), ничья идет за 3.90 (24%).

Триумф армейцев с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.84, этот рынок на «Локомотив» дан за 1.98.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.77, Ф2(0) — за 1.94;

• Ф1(-1.5) — за 3.70, Ф2(+1.5) — за 1.29.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 2.23, ТМ 4.5 — в 1.66.

В прошлом поединке командам не хватило основного времени: наличие овертайма в предстоящей встрече можно взять за 3.50. Обратный рынок идет за 1.26.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Локомотив»

Противостояние команд получается упорным: только первая встреча не вызвала вопросов о победителе — армейцы разгромили оппонента (4:0). Следующие два матча закончились в пользу «Локо» с минимальным перевесом (2:1 и 3:2 в овертайме). Вероятно, предстоящая игра снова будет неуступчивой, тем более что москвичам необходим успех, чтобы сохранять шансы на продолжение борьбы в плей-офф. Вдобавок в семи из предыдущих 10 очных поединков ЦСКА и «Локомотива» в основное время было заброшено меньше пяти шайб — как и в текущей серии.

Рекомендуемая ставка: ТМ 4.5 за 1.66.